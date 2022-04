Près de 3 français sur 4 pratiquent une activité physique avec leur chien, mais peu adaptent le plan de nutrition au régime d’exercice de l’animal

Les Français accordent davantage d’importance à la composition et les ingrédients des aliments ainsi qu’aux qualités nutritionnelles

Seuls 16% adaptent le régime alimentaire de leur chien selon son activité sportive

Pour 39% des sondés, le budget alimentaire pour leur animal a augmenté, essentiellement pour contribuer au bonheur de leur animal (41%)

Aujourd’hui, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille. Si bien que leurs propriétaires portent davantage attention au bien-être de leur animal, mais aussi à leur santé et leur nutrition.

ORIJEN, marque de produits alimentaires pour animaux domestiques, a mené une étude auprès de plus de 600 propriétaires d’animaux domestiques en France pour appréhender les habitudes alimentaires et sportives de nos compagnons à poils.



L’alimentation des animaux de compagnie : où en sont les Français ?

Le marché de l’alimentation animale pèse plus de 4 milliards d’euros en France (Etude Xerfi). Un montant considérable qui s’explique par l’humanisation croissante des animaux domestiques.

Malgré la crise, les Français ont porté une attention particulière à leurs animaux de compagnie, et pour 10% d’entre eux, le budget alloué a même beaucoup augmenté. 39% des sondés s’accordent également à dire que le budget consacré à l’alimentation a quelque peu augmenté, essentiellement pour contribuer au bonheur de leur animal (41%).

Et puisque les Français accordent plus d’importance à leurs animaux, la composition et les ingrédients (50%) ainsi que les qualités nutritionnelles (50%) sont les principaux critères d’achat, devant la marque (32%) et le prix (31%).



L’activité sportive chez le chat et le chien

Les animaux domestiques ont eux aussi besoin de pratiquer une activité physique, de quoi participer à l’amélioration de leur santé et leur moral.

Côté propriétaires de chien, ils sont nombreux à être conscients de la quantité d’exercice que leur chien est capable de faire en toute sécurité, mais beaucoup moins en ce qui concerne l’adaptation de l’alimentation selon l’exercice de l’animal. En effet, non seulement le chien a besoin de plus de calories pour pratiquer son activité sportive, mais il a besoin de temps pour transformer cette nourriture en toute sécurité avant l’exercice. Tandis que 68% des répondants pratiquent régulièrement de l’exercice avec leur chien depuis le début de la pandémie, principalement de la randonnée (61%), seuls 16% ont adapté le plan de nutrition au régime d’exercice de l’animal. Et pour 10% des sondés, le régime alimentaire du chien n’a pas changé même si sa routine de marche et d’exercice a évolué.

“À mesure que le chien fait plus d’exercice et devient plus fort, une alimentation saine est essentielle à sa croissance et à son développement. Aussi, le chien ne doit ni être à jeûn lors de la pratique sportive ni avoir l’estomac plein. Il est recommandé de le nourrir environ 3 heures avant sa période d’activité, et de le laisser digérer tranquillement.” déclare un nutritionniste d’ORIJEN.

Côté propriétaires de chats, ils sont nombreux à ne pas savoir comment s’y prendre. Voici quelques informations qui ressortent de l’étude :

53% des répondants n’ont jamais emmené leur chat en promenade, principalement par peur pour la sécurité du chat (40%)

15% ne savaient pas qu’il était possible de le faire.

Seuls 2% avouent vouloir promener leur chat en extérieur mais ne le font pas par sentiment d’être gêné.

11% se promènent régulièrement avec leur chat en extérieur.



Une alimentation dense en nutriments et biologiquement appropriée – riche en ingrédients d’origine animale, en fruits et légumes frais et crus et sains – constitue un excellent soutien pour garder le coeur des animaux de compagnie en bonne santé. Ils peuvent ainsi s’épanouir lors d’activités à forte intensité énergétique. Les aliments riches en protéines saines et en minéraux favorisent le maintien des muscles et du cœur, tandis que les fruits et légumes riches en fibres aident les animaux à conserver une bonne digestion. Avec une alimentation aussi équilibrée, les chiens et les chats peuvent s’épanouir tout en faisant de l’exercice avec leurs maîtres.



Le voyage et les animaux de compagnie

40% des répondants ont déjà emmené leur chien ou leur chat en voyage et 13% aimeraient le faire, principalement lors de séjours en France. 14% s’y refusent cependant.

Les principaux obstacles qui empêchent de l’envisager sont la peur que l’animal voyage mal (32%), la difficulté de trouver des endroits qui acceptent les animaux (26%) ou encore des vacances inadaptées aux animaux (21%). 5% ne sauraient pas comment intégrer l’animal aux activités prévues.





À PROPOS D’ORIJEN

La marque ORIJEN propose de la nourriture pour chiens et chats, aux ingrédients de qualité, riche des mêmes aliments que ceux que leurs ancêtres consommaient dans la nature. En tant qu’expression la plus complète de la nutrition biologiquement appropriée, les aliments ORIJEN contiennent des quantités inégalées d’ingrédients WholePrey. Toutes les nourritures pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir des meilleurs ingrédients, et chaque étape de la formulation de chaque régime est surveillée et contrôlée du début à la fin afin d’aider l’animal à atteindre son plein potentiel, puis partir à l’aventure ensemble. Pour en savoir plus, visitez le site https://intl.orijenpetfoods.com/fr.