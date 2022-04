Quel est l’impact du smartphone reconditionné pour la planète ?

La Journée de la Terre est l’occasion de rappeler ô combien il est important de repenser sa manière de consommer. La réutilisation de certains bien notamment électroniques devient une nécessité. La place du smartphone est telle qu’il est un incontournable dans notre quotidien. Il fait néanmoins partie des outils numériques dont la conception n’est pas négligeable en matière d’impact environnemental. Le reconditionné est l’une des démarches afin de lutter contre le gaspillage et les effets de la pollution numérique. En effet, l’ADEME[1] indique que les smartphones reconditionnés sont en moyenne 8 fois plus vertueux que les smartphones neufs.

Ainsi :

L’achat d’un smartphone reconditionné permet de réduire de 55% à 91% [2] l’impact environnemental (selon les catégories d’impacts) par rapport à l’utilisation d’un smartphone neuf.

l’impact environnemental (selon les catégories d’impacts) par rapport à l’utilisation d’un smartphone neuf. Il évite d’extraire 82kg de matières premières.

Enfin, le smartphone reconditionné entraine une économie de 25kg de gaz à effet de serre diffusé dans l’atmosphère, soit 87% de moins qu’avec un équipement neuf au cours de sa production.

Prix, fiabilité, traçabilité, … quels critères à prendre en compte ?

Chez CertiDeal, plateforme française leader dans la vente de smartphones, tablettes, et accessoires reconditionnés, les 30-45 ans sont les premiers consommateurs de produits reconditionnés. Ce sont principalement des parents qui achètent à des fins personnelles, mais aussi pour leurs enfants (12-18 ans).

Le choix des consommateurs est motivé par la garantie de 24 mois (comme le neuf) qui accompagne 100% des produits ;

La qualité et le prix sont également déterminants. Du sourcing à la vente des appareils en passant par les étapes de reconditionnement, la start-up maitrise l’intégralité de la chaine logistique afin de proposer un standard de qualité pour toutes les références vendues ;

Le panier moyen des clients s’élève à 340 € [3] en 2021 ;

en 2021 ; Enfin, l’idée de pouvoir consommer français les animent également.

A titre d’exemple, le modèle de smartphone reconditionné le plus vendu sur la plateforme CertiDeal est l’iPhone 8 : Avec plus de 50 000 ventes en 2021

Prix : entre 149€ et 279€[4]

4 couleurs disponibles : or, argent, gris sidéral et rouge 64 Go ou 256 Go

Chez CertiDeal, l’autre atout réside dans la reprise de son ancien téléphone lors de l’achat d’un appareil reconditionné. CertiDeal assure la reprise des anciens terminaux, les reconditionne au sein de ses ateliers pour ensuite les remettre en vente. Le smartphone de seconde main permet ainsi de réduire considérablement l’impact environnemental.

Depuis sa création fin 2015, la fiabilité et la qualité sont au cœur de l’offre de produits reconditionnés par CertiDeal. Son standard unique sur le marché avec sa garantie 24 mois rassure les consommateurs mais aussi les entreprises qui privilégient de plus en plus l’achat ce type d’appareils pour constituer leur flotte d’entreprise.

