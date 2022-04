CEVA SANTÉ ANIMALE ANNONCE LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE COMMUNE AU JAPON AVEC MITSUI

Le premier laboratoire de santé animale français, Ceva Santé Animale (« Ceva »), annonce la naissance de «Ceva Bussan Animal Health K.K.» une entreprise commune créée avec Mitsui & Co.,Ltd (« Mitsui ») l’un des plus importants conglomérats japonais et actionnaire de Ceva depuis 2020. Elle aura pour objectif de permettre l’expansion du groupe dans ce territoire clef.

Promouvoir l’image et la stratégie de Ceva Santé Animale au Japon

Cette entreprise commune aura notamment pour objectif de promouvoir l’image de Ceva auprès de potentiels partenaires japonais. Elle permettra au laboratoire français d’accroître de manière significative et accélérée sa présence au Japon.

Grâce au vaste réseau de confiance construit par Mitsui & Co. au Japon, la co-entreprise Ceva Bussan Animal Health K.K. va aussi permettre de répondre aux inquiétudes croissantes en matière de sureté alimentaire au Japon, en promouvant notamment une approche préventive pour contrôler les maladies dans les élevages.

« Nous sommes très fiers de voir la collaboration initiée en 2020 avec Mitsui & Co se renforcer aujourd’hui. Cette entreprise commune va nous permettre d’accélérer notre développement au Japon, un territoire clef pour Ceva. En outre, notre groupe est enthousiaste à l’idée de mettre notre expertise au service de la résolution des enjeux de sureté alimentaire et contrôle des maladies animales auxquels le Japon fait face. Je tiens par ailleurs à féliciter tous les membres de nos équipes mobilisées sur ce projet pour leur engagement et leur mobilisation qui lui ont permis de voir le jour ». Marc Prikazsky, Président et Directeur Général de Ceva Santé Animale

« Cette joint-venture marque une étape essentielle dans notre effort commun pour étendre la présence de Ceva au Japon. Je n’ai aucun doute sur le fait que le vaste réseau interindustriel de Mitsui, sa longue histoire commerciale et sa réputation dans ce pays seront un facteur clé pour atteindre nos objectifs ensemble. Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre collaboration sur notre marché national grâce à cette étape importante. Je félicite tous les membres de Ceva et de Mitsui qui ont participé à la concrétisation de cette collaboration.Toshi Inuzuka, Directeur Général de la division NutriScience chez Mitsui