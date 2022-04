RENDEZ VOUS LE DIMANCHE 22 MAI 2022 AU PARC DE PARILLY, POUR LES RETROUVAILLES DE COURIR POUR ELLES

Cette année, la 13e édition de Courir POUR ELLES, baptisée LES RETROUVAILLES, propose des formats innovants afin de permettre au plus grand nombre de participer. L’association aimerait réunir 22 000 participants afin de continuer sa mission de soutien aux femmes en soin.

Un dernier appel aux inscriptions est lancé, car il reste encore de très nombreux dossards de disponibles.

Engagement – Solidarité-Convivialité

Aujourd’hui, les cancers représentent en France une des deuxièmes causes de mortalité chez la femme*. Depuis plus de 12 ans, Courir POUR ELLES lutte pour augmenter son impact sur le terrain avec toujours plus de prévention par le Sport-Santé et soutien aux femmes en soin. Cette 13e édition au format hybride sera encore plus inclusive et conviviale avec TROIS formats proposés :

– Les Retrouvailles avec la course féminine le dimanche 22 mai au parc de Parilly : Les femmes vont de nouveau se réunir en un grand rassemblement rose, pour marcher ou courir, sur un parcours de 5 ou 10 km.

– Le format audioguidé à Parilly, souple, ouvert également aux hommes du 1er au 21 mai : Cet événement en version autoguidée permet aux hommes de montrer eux aussi qu’ils sont concernés. Ce sera également un moyen pour toutes les personnes non disponibles à cette date de participer à cet évènement fédérateur.

– Le format connecté en France et à l’étranger est aussi ouvert aux hommes du 1er au 21 mai : Grâce à ses trois formats, Courir POUR ELLES devient le plus grand rendez-vous inclusif et caritatif de France.

L’association a su se réinventer pour continuer, coûte que coûte, à honorer ses engagements. La technologie et l’innovation ont permis à Courir POUR ELLES de poursuivre sa mission d’intérêt général désormais reconnue par tous dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les partenaires sont restés nombreux et fidèles. Aux côtés des anciens, de nouveaux partenaires de renom sont arrivés, comme L’Appart Fitness, Décathlon, La Maison Bernachon, Les trois Chênes… L’association peut également compter sur plus de 300 entreprises locales activement impliquées.

La présidente de l’association, Sophie Moreau, invite toute la communauté Courir POUR ELLES (soit 47 500 fidèles) à participer à ce grand rassemblement solidaire. « Cette année, l’objectif est avant tout de jouer collectif, afin que la solidarité nous unisse pour passer cette période compliquée pour les femmes en soin doublement touchées. Ensemble, on peut inverser la tendance, simplement si chacun s’engage et se mobilise ! ».

Un dossard acheté = une femme aidée

À PROPOS DE L’ASSOCIATION COURIR POUR ELLES :

Courir POUR ELLES est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, de lutte contre les cancers féminins au travers de 2 missions : la PRÉVENTION et le SOUTIEN des femmes en soin. Créée en 2009 à l’initiative de Sophie Moreau, elle organise notamment deux événements majeurs dans la Métropole lyonnaise : Courir POUR ELLES en mai, Bouger POUR ELLES pendant octobre Rose, ainsi qu’une multitude d’événements satellites comme Nager POUR ELLES, Glisser POUR ELLES, Skier POUR ELLES, Rouler POUR ELLES, Rando POUR ELLES, Foot POUR ELLES…, afin de sensibiliser très largement le grand public aux bénéfices du Sport/ Santé. Ce sont plus de 1,9 million d’euros qui ont à ce jour été dédiés aux missions de l’association.

Pour rapper, il existe aujourd’hui 6 manières de soutenir l’association :

1. Acheter un dossard Courir POUR ELLES en mai 2022

2. Devenir bénévole

3. Faire un don ou créer une collecte

4. Acheter nos goodies à la e-boutique

5. Inscrire une entreprise comme mécène

6. Prendre la carte de sympathisant

Pour en savoir plus : www.courirpourelles.com