Bien chez soi entre deux continents : Japandi, la tendance reposante pour l’esprit

En quête d’un style qui s’oppose à l’agitation du quotidien et qui transforme la maison en un lieu de calme et de sérénité, le design d’intérieur a trouvé son bonheur dans des régions très différentes du monde : la Scandinavie hygge et le Japon mettant l’accent sur l’essentiel. Le résultat est le style Japandi, une combinaison de confort nordique et de minimalisme zen oriental. Ses caractéristiques : des lignes nettes, des matériaux naturels, des tons de bois chaleureux – et la couleur noire.

Japandi dans la salle de bains : réduite à l’essentiel sans être austère

Le Japandi aime les lignes nettes qui attirent le regard sur l’essentiel. Pour éviter l’austérité, des matériaux nobles et des surfaces naturelles flattent les sens, comme c’est le cas pour les nouveaux lavabos Loop & Friends aux formes élancées et délicatement incurvées. Les surfaces en céramique mates veillent à ce que chaque geste offre une expérience douce et veloutée. C’est parfait pour tous ceux pour qui la salle de bains n’est pas seulement une affaire de routine, mais de rituels ! Les lavabos Loop & Friends sont disponibles dans les couleurs Stone White, Almond, Graphite et Ebony. Les meubles bas à l’aspect bois chaud et naturel – qu’il s’agisse de nuances scandinaves claires comme le Nordic Oak ou des tons boisés foncés préférés au Japon comme le Stone Oak – les complètent à la perfection.

Ceux qui souhaitent vivre pleinement Japandi, non seulement d’un point de vue esthétique mais aussi fonctionnel, équiperont leur salle de bains d’un WC lavant. Le ViClean-I 100 séduit les puristes par ses lignes élancées et son abattant ultraplat – en blanc classique ou en noir expressif.

Japandi sur la table : Manufacture Rock et Rose Garden

Pour Manufacture Rock aussi, les lignes nettes, les couleurs sobres et les surfaces nobles tiennent le rôle principal. Avec son aspect ardoise authentique, cette collection reprend un autre élément du style Japandi : l’amour des matériaux naturels comme le bois et la pierre. La Premium Porcelain teintée dans la masse d’un noir profond imite à la perfection la structure de l’ardoise naturelle – ce qui permet de servir des plats de sushis et des bols asiatiques artistiquement dressés avec un style unique. En outre, Manufacture Rock constitue un cadre parfait pour la seule fantaisie autorisée et souhaitée dans le minimalisme Japandi : les fleurs ! Par exemple, de délicates roses déclinées dans une palette de couleurs entre le rose, le rose vif et le violet, particulièrement mises en valeur associées avec du noir, seront du plus bel effet. L’astuce : des pièces individuelles ornées de décors floraux – par exemple issues de la nouvelle collection Rose Garden – seront mises en scène à la perfection dans un tout nouveau contexte en combinaison avec Manufacture Rock.

La richesse est dans la sobriété

Pour la décoration, Japandi se fait volontairement discret et mise sur des éléments individuels soigneusement sélectionnés. La Boule, avec sa forme parfaitement ronde, associant objet de décoration et ensemble de vaisselle pour deux, allie intelligemment design et fonctionnalité. Elle s’intègre aussi bien dans un intérieur Japandi que les vases mats et raffinés Manufacture Collier.