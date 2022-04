BMX, vélo, VTT, skateboard, trottinette, roller Montreuil (93) organise une promenade exploratoire autour de ses projets d’aménagements en équipements sportifs de glisse urbaine

Ce samedi 9 avril, la Ville de Montreuil propose aux bicrosseurs, rider, freestyler, bmxeur, slalomeur et plus largement à tous les adeptes de la pratique libre de sports urbains de glisse, une promenade exploratoire à la découverte des lieux qui dans l’espace public de la ville pourraient bénéficier de projets d’aménagement en équipements sportifs de types pumptrack, skatepark, piste de roller qui, reliés au réseau de pistes cyclables existant, formeraient un parcours de « Chemins de la glisse » à travers les rues de Montreuil.

Face à l’engouement que rencontrent dans la population les glissades, sauts et autres figures acrobatiques, pratiques de sports sur macadam, alternatives à la pratique en club, la Ville de Montreuil souhaite, en s’appuyant sur les infrastructures existantes, créer de nouveaux équipements sportifs de glisse urbaine ainsi que des aménagements favorisant la pratique libre, ludique et sportive dans l’espace public.

Un skatepark est déjà programmé au cœur de l’îlot sportif formé par le Centre sportif municipal Arthur-Ashe et le stade Jean-Delbert, à la croisée des quartiers Bel-Air, Ruffins, Le Morillon, Grands-Pêchers. Il jouxtera les terrains de foot à 5 et les courts de padel en cours de construction.

A proximité du parc Montreau, l’actuel terrain peu utilisé en raison de son mauvais état, laissera la place à un pumptrack, véritable parcours en boucle fermée et lieu de glisse accessible à tous les publics.

Une piste de roller sera aménagée entre la rue de la Côte-du-Nord et le parc Montreau, sur le plateau de l’école Daniel-Renoult, afin de renforcer la pratique du roller derby (déjà bien implantée avec Les Nasty Pêcheresses) et autres courses de patins à roulettes !

Enfin, à côté du futur groupe scolaire Guy-Môquet – Estienne-d’Orves viendrait prendre place un espace de pratique de la glisse pour enfants.

Depuis les années 70-80, l’espace public des villes est devenu le lieu de pratiques ludo-sportives aussi variées qu’impromptues. Chaque recoin de la ville est un nouveau terrain d’aventure de ces sports de glisse propice aux frissons.

Montreuil n’échappe pas à ce phénomène de société qui s’accompagne de tout un univers culturel autour du graff et musical autour du hip hop et ses variantes. C’est pourquoi, Montreuil souhaite autant encourager qu’accompagner ces fondus de la beauté du geste, de l’expérience urbaine et de la mise en spectacle de la pratique sportive alternative. Pour Montreuil, faciliter ces pratiques, c’est insérer les jeunes à la ville, c’est créer des occasions de rencontres et de découvertes souvent spectaculaires entre générations. En imaginant ces Chemins de la glisse, Montreuil veut aussi intégrer à ces pratiques des notions de prévention et de citoyenneté par le respect des règles de vie commune et des valeurs civiques. C’est encore encourager la pratique du sport santé si utile à la lutte contre l’obésité et contre de nombreuses addictions.

Rdv ce samedi 9 avril, de 10h à 12h, au départ du parc Montreau (entrée principale, devant le Centre Municipal de Santé Daniel Renoult). Cette promenade exploratoire sera suivie d’une réunion publique d’information, de 14h à 17h, au Centre Sportif municipal Arthur-Ashe, 156 rue de la Nouvelle France.