WATO CHANGE DE DIMENSION POUR RÉALISER LES RÊVES LES PLUS FOUS DE SES CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER !

L’agence WATO est née en 2011 de l’envie d’apporter plus de créativité et de mystère aux soirées parisiennes. De confidentielle, l’agence acquiert rapidement un statut de reine des événements atypiques. Comptant désormais une dizaine de collaborateurs, elle multiplie aujourd’hui les expériences spectaculaires dans le monde entier, pour les plus grandes marques et des particuliers fortunés. Sa dernière aventure en date, un mariage impérial à Malte, intégrait notamment une plane party : une prouesse technique qui a définitivement fait basculer WATO dans une autre dimension !

Sur terre, sur mer et dans l’air, WATO signe à Malte le mariage de tous les superlatifs !

L’agence excelle dans l’organisation de fêtes privées hors normes, à l’image de sa toute dernière création : un mariage impérial à Malte. En 48 heures, les 200 invités ont vécu une plane party en plein ciel, avec DJ, sons et lumières en cabine et dans les nuages, qui a nécessité tout le savoir-faire technique de l’agence. Mais ce fut aussi une boat party dans la baie de La Valette, une pool party sous les étoiles, une cérémonie laïque dans une cathédrale à ciel ouvert, 8 coups de canon et une after party dans un hangar secret. Ce mariage spectaculaire, organisé avec la complicité de l’office de tourisme de Malte, a subjugué les convives. Découvrez le mariage en vidéo : https://vimeo.com/666918241

Des dîners clandestins aux plus grands événements

Pour WATO, tout commence à Paris en 2011 par l’organisation de dîners élégants dans des lieux interdits au public, tels que les catacombes, un squat d’artistes sous le pont Alexandre III … Rapidement, WATO quitte la clandestinité pour organiser des fêtes publiques grandioses qui rassemblent plusieurs milliers d’invités. Et c’est donc tout naturellement que les grandes entreprises viennent à elle pour lui demander de concrétiser leurs rêves les plus fous. La renommée de l’agence lui ouvre, dès 2019, les portes de l’international. Reconnue comme une experte dans la création d’événements d’envergure dans des lieux atypiques, WATO relève le défi de produire des projets à Londres, Berlin, Venise, Madrid, Saint-Pétersbourg et Marrakech. La crise pandémique de 2020 est l’occasion pour l’agence de se réinventer autour de formats hybrides. Là encore, le succès est au rendez-vous avec le lancement d’un premier livestream immersif pour Amazon France.

Une marque de fabrique : la démesure !

Construire une fusée, un sous-marin ou bien une forteresse orientale, traverser un désert marocain en quad, survoler les forêts russes en hélicoptère ou franchir des montagnes suisses en train d’époque… Qu’importent les barrières de langue, de culture, rien n’arrête les créatifs de l’agence, pour qui l’art de créer des expériences immersives, d’éblouir ou de susciter des émotions fortes n’a plus aucun secret. Effets spéciaux, performances artistiques… Un maître mot : la démesure.

L’agence vient de fêter ses 10 ans et compte 150 événements à son actif, privés comme publics, dont une vingtaine d’aventures internationales. Plus solide et plus créative que jamais, WATO multiplie les projets grandioses pour les plus grandes marques : groupe LVMH, Chaumet, Canal+, groupe L’Oréal, Voyage Privé, ManoMano, OpenClassrooms, Leboncoin, groupe BNP, My Little Paris, la Caisse des Dépôts ou encore Red Bull.

Plus d’informations sur WATO : www.agence-wato.com