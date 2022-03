BIMobject au salon BIM World Paris 2022

Favoriser les rencontres pour un avenir plus durable

BIMobject, 1ère plateforme mondiale de contenu BIM, sera présente au BIM World Paris du 5 & 6 avril 2022, rendez-vous incontournable pour les usages du BIM et du numérique au service de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement urbain. Associé à la conférence Solutions Bas-Carbone, le salon offre une vitrine unique des meilleures solutions et les bonnes pratiques pour accompagner la conception des bâtiments écoresponsables et bas carbone.

La numérisation étant désormais un processus inévitable, BIMobject s’engage à soutenir sa diffusion dans un secteur qui s’ouvre à des transformations majeures. BIMobject présentera à cette occasion sa nouvelle plateforme enrichie de fonctionnalités et de services innovants.

2021, une année de tous les records pour BIMobject

En 2021, BIMobject a battu tous les records de demande avec 25 millions de fichiers téléchargés ! Elle compte aujourd’hui plus de 2,7 millions d’utilisateurs et près de 2 200 fabricants de produits de construction. Le nombre de nouveaux comptes a augmenté de 19,2 % par rapport à 2020 et ce sont 32 % de fichiers en plus qui ont été téléchargés en 2021 par rapport à l’année précédente.

Accompagner le boom de l’objet BIM

Dotée d’une présentation plus ludique, la nouvelle interface bimobject.com renouvelle l’expérience globale des utilisateurs en proposant une amélioration des performances de recherche des produits et en favorisant la construction de relations durables grâce à la mise en place d’outils de traçabilité et de publicité. Parmi les nouveautés mises en place :

• La solution Search ads pour accroître l’audience et la visibilité des marques sur la plateforme, notamment par des annonces ultra ciblées créées en quelques clics.

• Des outils d’analyses avec des indicateurs de performance clés afin d’identifier précisément les utilisateurs, le taux d’engagement avec la marque et ainsi mieux connaître leurs attentes et le potentiel de développement de chaque produit selon les pays et les régions.

A propos de BIMobject

Plateforme d’envergure internationale, BIMobject a pour mission de numériser le secteur du BTP dans le monde afin de lui assurer un avenir plus durable. BIMobject offre aux architectes et aux ingénieurs les informations et sources d’inspiration dont ils ont besoin pour concevoir des bâtiments plus rapidement, plus intelligemment et plus respectueux de l’environnement. Avec plus de 2 000 marques de produits du BTP référencées dans 5 secteurs principaux (meuble, luminaire, menuiserie, cuisine et sanitaire…) et 100 des plus grands cabinets d’architectes au monde parmi les utilisateurs de la plateforme, BIMobject participe à la conception de bâtiments numériques dans le monde entier.

Pour en savoir plus :

BIMobject www.bimobject.com

BIM World Paris : https://bim-w.com/