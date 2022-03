Yamaha Motor dévoile la moto de trial électrique TY-E 2.0

Une approche ludique de la neutralité carbone sur la scène internationale

Yamaha Motor annonce aujourd’hui qu’elle a développé la trial électrique TY-E 2.0, dans l’optique d’atteindre la neutralité carbone pour des motos de loisirs. La société prévoit d’engager ce prototype dans certaines manches du championnat du monde de trial 2022 de la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

En 2021, la société a revu le plan environnemental 2050 du Yamaha Motor Group, initialement formulé en 2018, et s’est fixé pour nouvel objectif de viser la neutralité carbone dans l’ensemble de ses activités commerciales – y compris dans le cycle de vie de ses produits – d’ici 2050.

Le projet de développement de la TY-E 2.0 en cours constitue une approche unique de Yamaha pour atteindre la neutralité carbone. Dans le cadre de son concept de développement FUN x EV, la TY-E 2.0 tend à offrir plus de plaisir que les moteurs à combustion interne en tirant parti des caractéristiques propres aux véhicules électriques, telles qu’un couple immédiat à bas régime et une forte accélération.

Le développement de la TY-E 2.0 a progressé sur la base de la TY-E présentée en 2018. Le modèle se constitue d’un nouveau cadre monocoque en stratifiés composites intégrant une unité de puissance électrique aux performances plus élevées, associant des pièces mécaniques et une commande électronique. Il profite également d’une nouvelle batterie légère d’une capacité environ 2,5 fois supérieure à la précédente.

La nouvelle TY-E 2.0 sera engagée en championnat du monde de trial FIM à partir de juin 2022. Kenichi Kuroyama du Yamaha Factory Racing Team, également en charge de son développement, en sera le pilote. La TY-E 2.0 sera exposée sur le stand Yamaha Motor lors du 49e Tokyo Motorcycle Show qui se tiendra du 25 au 27 mars.

Cadre monocoque en composite stratifié

Le TY-E 2.0 utilise un cadre monocoque fait de laminés composites pour contribuer à un poids plus léger et à une rigidité optimale. La disposition de l’unité de puissance et de la batterie a été revue et corrigée pour obtenir un centre de gravité nettement plus bas que sur le modèle précédent.

Nouvelle batterie légère avec une capacité accrue d’environ 2,5 fois

Yamaha a développé une nouvelle batterie haute capacité (2,5 fois supérieure à celle du modèle précédent) tout en contenant l’augmentation de poids à environ 20%.

Unité de puissance améliorée via des pièces mécaniques et une commande électronique optimisées

Sur la base du modèle précédent, la traction a été améliorée en associant des pièces mécaniques telles que l’embrayage et le volant d’inertie, à une commande électronique soigneusement réglée pour le moteur, capable de mesurer les changements subtils d’adhérence.

TY-E 2.0 : spécifications

Longueur totale × Largeur × Hauteur : 2,003 mm × 830 mm × 1 130 mm

Empattement : 1 310 mm

Garde au sol minimale : 340 mm

Poids à vide : plus de 70 kg

Type de moteur : électrique synchrone à courant alternatif

Type de batterie : lithium-ion

Embrayage : hydraulique, à bain d’huile, multi-disques

Type de cadre : monocoque en CFRP

TY-E 2.0 : éléments clés

Batterie ayant une densité de sortie et une capacité encore plus élevées grâce à une révision de la sélection des cellules, de la disposition et des composants utilisés

Disposition des composants pour un centre de gravité bas

Unité de puissance perfectionnée par la combinaison d’une commande électronique et d’un embrayage et d’un volant d’inertie mécaniques.

Cadre monocoque en composite avec formation de nervures en forme de X