Apporter des solutions durables à l’essor de l’aquaculture mondiale

Face à une population mondiale qui pourrait atteindre 9 milliards d’individus en 2030, nous anticipons l’importance croissante de l’aquaculture comme source essentielle de protéines pour l’Homme dans les années à venir. Présents depuis plusieurs années sur tous les segments clés du secteur, en eaux chaudes comme en eaux froides, nous poursuivons en 2022 nos actions pour aider les éleveurs à répondre de manière durable à cette demande grandissante. Notre approche globale associe des solutions privilégiant la prévention et des services pour les mettre en œuvre efficacement.

L’aquaculture est plurielle. Avec plus de 300 espèces élevées, en eaux froides ou chaudes, il n’y a pas une mais bien des aquacultures ! Aujourd’hui, l’aquaculture en eaux froides concerne principalement la production de saumons et se concentre en Europe du Nord, Norvège en tête, et au Chili. Elle ne représente cependant qu’un faible pourcentage des productions aquacoles mondiales (environ 5%) et ne suffira pas à elle seule à répondre aux enjeux alimentaires futurs. L’aquaculture en eaux chaudes, qui représente déjà la grande majorité des productions aquacoles en tonnage, tend fortement à se développer. Elle consiste pour l’essentiel dans l’élevage des carpes, crevettes et tilapias et se joue essentiellement en Asie du Sud-Est, en Amérique Latine et en Afrique. Chez Virbac, nous avons à cœur de soutenir l’ensemble des éleveurs aquacoles, en eaux froides comme en eaux chaudes. Partout dans le monde, nos équipes se mobilisent pour les accompagner en leur apportant des solutions de santé qui leur permettent de s’adapter aux exigences de croissance, durabilité et traçabilité.



Privilégier la prévention pour réduire la mortalité en élevage



A l’échelle mondiale, la mortalité au sein des élevages aquacoles est estimée entre environ 10 à 20% chez le saumon et jusqu’à 60% chez les tilapias. Notre priorité est de contribuer à la réduire significativement tout en diminuant le recours aux antibiotiques, en proposant des alternatives visant à assurer une croissance plus harmonieuse et durable des espèces. Cela passe prioritairement par le développement de la vaccination et de solutions de prévention des maladies aquacoles. Depuis déjà plusieurs années, nous accompagnons les éleveurs de saumons, en Norvège et au Chili, le deuxième producteur mondial. Nous y avons une infrastructure industrielle & R&D importante avec l’ambition d’apporter davantage de solutions innovantes et de rechercher des synergies supplémentaires entre le segment des poissons d’eau froide et celui d’eau chaude. Afin de soutenir l’avancée de l’aquaculture en eaux chaudes, nous avons en 2021 inauguré au Vietnam, le Virbac Aquaculture Technology Center (VATC) pour accélérer notre capacité à développer des solutions de prévention des principales maladies aquacoles. Nous nous appuyons également sur des technologies et des experts innovants aux travers de partenariats ciblés comme avec Ictyogroup qui nous permet aujourd’hui d’offrir aux éleveurs de tilapia, une large gamme de vaccins.



Développer la vaccination contre le Streptococcus agalactiae, ennemi numéro 1 du Tilapia



L’élevage de tilapias est le segment de l’aquaculture qui connaît actuellement la croissance la plus rapide, en particulier en Afrique. Majoritairement consommé localement, il apporte un élément de réponse aux problématiques d’alimentation de demain et engendre de nouveaux besoins en santé animale. Son ennemi numéro 1 ? Le Streptococcus agalactiae, bactérie responsable de retards de croissance et qui peut décimer jusqu’à 60% de l’élevage. L’infection se déclarant en fin de cycle de production, juste avant la vente, la vaccination est la seule alternative pour en limiter l’impact sans avoir recours aux antibiotiques. Grâce à notre partenariat avec Ictyogroup, nous proposons depuis 2020, un vaccin spécifiquement développé pour les poissons eaux chaudes et efficace contre les trois sérotypes du Streptocoque (Ia, Ib et III). Il s’agit d’un vaccin injectable, le plus efficace contre la maladie, administré en une seule injection pour faciliter la manipulation et limiter le stress des poissons.



Une approche globale pour mieux répondre aux problématiques du terrain



Notre approche ne se limite pas aux produits. Nous apportons également aux professionnels de l’aquaculture des services comme l’analyse des germes en cause au sein de leur élevage, pour définir avec eux le meilleur protocole à adopter. Notre centre de recherche en Asie (VATC) a ainsi comme seconde vocation d’aider les éleveurs à identifier la cause des maladies auxquelles ils sont confrontés pour mieux les prendre en charge. Nous leur proposons également des formations techniques et des outils pour optimiser l’efficacité des solutions mises en place. Enfin, nous multiplions les occasions d’aller à la rencontre des professionnels du secteur pour les sensibiliser aux bénéfices de la prévention sur le long terme et les encourager à développer la vaccination. Tout au long de 2022, nous serons ainsi présents sur les événements professionnels couvrant les marchés majeurs du secteur. Notre programme commence en mars, avec l’Aquaculture Africa 2021, le chapitre africain de la World Aquaculture Society qui organise sa première édition internationale en Égypte. Il se poursuivra avec la conférence Aquaculture Europe, en septembre en Italie, puis en octobre avec la conférence Aquaculture Africa en Zambie et enfin, en novembre, avec la conférence Latin America & Caribbean au Panama.