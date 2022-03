100% électrique pour un plaisir de conduire débordant : La future MINI 3 portes à l’épreuve de la neige et de la glace

La nouvelle famille MINI poursuit son développement – et c’est sur la glace et la neige, dans le froid glacial du cercle polaire, que cela est le plus efficace. La nouvelle MINI 3 portes réalise actuellement des tests de comportement dynamique au centre d’essais hivernaux de BMW Group à Arjeplog, en Suède. Cette nouvelle mouture entièrement électrique clôt un chapitre important de son processus de développement avec ces essais hivernaux. Le groupe motopropulseur, la batterie haute tension, les composants électroniques et les technologies de charge testés sur les prototypes démontrent déjà leur haut degré de performance à des températures extrêmes, en dessous de 0°. Les routes enneigées et les lacs gelés spécialement aménagés servent également de pistes d’essai idéales sur lesquelles le comportement de la transmission, de la direction et du châssis peuvent être évalués, affinés et harmonisés entre eux avec précision.

Une fois encore, MINI lancera une nouvelle génération de modèles en commençant par la MINI 3 portes. Développée dès le départ pour être 100 % électrique, cette nouvelle génération du modèle le plus iconique de la marque est parfaitement adaptée pour offrir l’agilité caractéristique de MINI et perpétuer l’utilisation créative de l’espace chère à la marque.

Cette nouvelle MINI 3 portes 100 % électrique ne sera pas le seul modèle de cette cinquième génération à se mouvoir sans émissions locales. Elle sera en effet épaulée par le successeur de l’actuel MINI Countryman qui sera proposé aussi bien avec un moteur à combustion interne qu’avec une propulsion purement électrique. Cette année, MINI présentera également une étude conceptuelle d’un crossover pour le segment des citadines premium.

« MINI est en pleine croissance et se dirige vers un avenir purement électrique. Notre icône, la MINI 3 portes, maximise l’expérience de nos clients grâce à ses sensations de karting électrifié combinées à de nouvelles interfaces numériques – et à un engagement manifeste en faveur de la durabilité avec une empreinte environnementale minimale », déclare Stefanie Wurst, directrice de la marque MINI.

La MINI 3 portes s’inscrit dans la philosophie du plaisir de conduire en milieu urbain depuis plus de 60 ans. Cette tradition sera perpétuée de manière encore plus intense et durable à l’avenir. L’électrification offre aux designers l’opportunité de penser différemment et de créer de nouveaux fondamentaux pour l’esprit caractéristique de la marque, qui allie personnalisation, souci du détail, sens de la tradition et passion pour l’innovation. Le design de la nouvelle MINI renvoie à son histoire singulière, utilise les technologies les plus avancées et procure un maximum d’émotions pour un encombrement minimal.

Les performances de conduite enthousiasmantes de la nouvelle MINI 3 portes sont peaufinées au centre d’essais hivernaux d’Arjeplog. À chaque tour de piste, sur la neige et la glace, les ingénieurs d’essai peuvent régler avec précision le déploiement spontané de la puissance du moteur électrique. De la même manière, ils peuvent ajuster en temps réel les systèmes de transmission, le comportement dans les virages, la sensibilité de la suspension et de l’amortissement ainsi que le comportement de la direction et du système de freinage. Le développement simultané de tous ces éléments permet d’assurer une cohérence globale de l’ensemble, qui aidera le futur modèle de série à offrir un équilibre parfait et caractéristique de MINI : aucun compromis entre le « go-kart feeling » et le confort de conduite.