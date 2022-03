Innovation additif fourrage voie humide

Cérience, l’agronome semencier, annonce le lancement de Silo-King WS, son nouvel additif tous fourrages voie humide. Une innovation qui tombe à pic dans un contexte de flambée des prix des matières premières, pour renforcer l’autonomie alimentaire des élevages de l’Hexagone.

Face à l’envolée historique des tarifs des matières premières, mieux vaut tirer le maximum des fourrages produits en 2022 sur l’exploitation. Pour les éleveurs qui n’auraient pas encore sauté le pas, il s’agit de l’année où l’utilisation d’un améliorateur de fourrages prend tout son sens. Car s’il commence par prendre soin de ses cultures fourragères au champ et qu’il les récolte ensuite dans des conditions optimales, la valeur alimentaire à l’auge du fourrage conservé n’est pas pour autant garantie. Fabien Montméas, Chef marché Fourragères chez Cérience conseille : « Dans un contexte de flambée des prix, valoriser l’alimentation produite sur la ferme, et en particulier les fourrages conservés, est plus que jamais un enjeu de premier plan pour les éleveurs. »

Cérience, l’agronome semencier spécialiste des cultures fourragères, lance Silo-King WS, premier additif microbiologique complet et polyvalent pour améliorer la conservation de tous les fourrages conservés par voie humide (l’ensilage d’herbe, de maïs, l’enrubannage…). Cet additif, le plus complet du marché, compte trois souches de bactéries lactiques et un anti-oxydant dont l’action conjuguée autorise une excellente conservation du fourrage en abaissant rapidement le pH, limitant l’apparition de moisissures et préservant sa qualité. Silo-King WS innove également de par sa composition qui compte un déchlorant, afin de sécuriser l’activité des bactéries que le chlore présent dans l’eau utilisée peut sévèrement perturber. De quoi avoir l’esprit serein !

Grâce à Silo-King WS, l’éleveur peut produire un fourrage mieux conservé, plus riche en énergie et en protéines et ce, en limitant les pertes en matière sèche à trois niveaux. Car parallèlement à son activité ‘classique’ qui permet la baisse de pH induite par l’activité fermentaire de ses trois souches de bactéries lactiques, l’innovation Cérience va plus loin. Fabien Montméas explique : « Les bactéries lactiques de Silo–King WS sont homofermentaires. Contrairement à d’autres souches présentes classiquement dans les additifs fourrages, celles de notre solution ne dégagent pas de Co 2 lorsqu’elles sont en activité. Bien sûr, la présence d’antioxydant dans notre formulation participe également à la réduction des pertes de matière sèche en évitant les échauffements dus aux reprises fermentaires. Enfin les enzymes présentes dans Silo-King WS prédigèrent les sucres complexes pour améliorer la digestibilité du fourrage ».

Silo-King WS est pratique de par sa polyvalence (il est utilisable sur l’ensemble des fourrages humides) et simple d’utilisation. Fabien Montmeas souligne : « La formulation contient un colorant bleu pour visualiser l’application et s’assurer que la répartition sur le fourrage est homogène ». Soulignons enfin que Silo-King WS n’est pas corrosif pour le matériel, ni toxique pour les êtres vivants et l’environnement. Présenté sous forme de poudre mouillable en bidon, contenant une poudre libre (le déchlorant) et 4 capsules solubles renfermant les bactéries lactiques