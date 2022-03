Altaprofits et Generali Wealth Solutions proposent une offre de gestion pilotée innovante en assurance vie

Les épargnants en quête de solutions qui visent à conjuguer recherche de performance et gestion du risque ont désormais accès aux orientations de gestion pilotée développées par Generali Wealth Solutions (GWS), société de gestion spécialiste de l’allocation d’actifs à vocation patrimoniale, en exclusivité pour Altaprofits, société de conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet.

Pour Altaprofits, le choix de Generali Wealth Solutions était naturel car les deux entités partagent des valeurs communes, comme l’innovation et l’accompagnement des épargnants, qui ont été des forces motrices dans la création de cette nouvelle offre.

Accessible dès 300 euros, ce mandat de gestion pilotée innovant associe deux composantes d’investissement :

– des fonds dits « satellites » sélectionnés par GWS parmi l’ensemble des fonds de la place. Ces fonds reflètent les convictions à moyen-long terme de l’équipe de gestion.

– un fonds « cœur » créé spécifiquement pour les besoins de cette gestion pilotée. L’univers d’investissement de ce fonds « cœur » est l’ensemble des ETF, de toutes classes d’actifs, et les placements monétaires. Il a vocation à offrir une réactivité totale en termes de gestion financière et ainsi permet à l’équipe de gestion d’ajuster en temps réel l’exposition aux différentes classes d’actifs des profils proposés.

Cette offre exclusive s’articule autour de deux profils : « GWS Patrimoine » (SRRI* de 4 sur 7) et « GWS Conviction » (SRRI* de 5 sur 7).

Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions, détaille la nouvelle offre à disposition des épargnants d’Altaprofits :

« Nous fonctionnons en “architecture ouverte”, c’est-à-dire que nous sélectionnons les fonds qui correspondent à notre stratégie d’investissement parmi l’ensemble des fonds disponibles sur la place. Nous avons ainsi pour ambition d’apporter à Altaprofits une gestion pilotée unique, qualitative et innovante. Notre approche “cœur-satellites“, avec un OPC “cœur” conçu pour cette gestion pilotée, s’appuie sur les caractéristiques propres aux trackers (ETF) pour apporter une réactivité et une flexibilité uniques. Les fonds satellites traduisent quant à eux les convictions à moyen et long terme de l’équipe de gestion. »

Stellane Cohen, présidente d’Altaprofits, développe l’ambition poursuivie avec cette nouvelle proposition de gestion pilotée :

« Nous avons à cœur de pérenniser l’esprit pionnier d’Altaprofits, en proposant aux épargnants une sélection de gestions pilotées créatrices de performances dans le temps répondant à leurs exigences en termes d’offres claires, transparentes et lisibles. Nous avons choisi Generali Wealth Solutions pour leur approche innovante associant la sélection de fonds et la réactivité au sein d’un fonds cœur qui permet aux profils de gestion pilotée de bénéficier des avantages offerts par les ETF. Au service de nos épargnants, cette solution est unique pour répondre aux défis des marchés pour les prochaines années : des marchés moins directionnels et plus tactiques, des mutations économiques, environnementales et sociétales à long terme, des taux d’intérêts bas. »

Portée par sa volonté de répondre aux attentes des épargnants, Altaprofits propose cette nouvelle offre dans ses contrats d’assurance vie Altaprofits Vie et de capitalisation Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie. Cette offre sera prochainement intégrée dans d’autres contrats d’assurance vie distribués par Altaprofits.

L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

* SRRI est l’acronyme de Synthetic Risk and Reward Indicator, soit l’indicateur synthétique de risque et de performance associé à un fonds.

A propos d’Altaprofits : Altaprofits est une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet depuis 1999.

Son ambition : défendre les épargnants et leur proposer des solutions de placements sur Internet associées à l’expertise de conseillers en gestion de patrimoine.

Altaprofits propose :

– Des solutions en épargne, retraite et immobilier conçues pour tous les projets et avec des partenaires assureurs et sociétés de gestion d’actifs de renom. Ses contrats sont régulièrement récompensés par la presse financière et patrimoniale.

– Une équipe de conseillers à l’expertise patrimoniale reconnue qui accompagnent les épargnants dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Décryptage de l’actualité économique et financière, clarté et transparence constituent leurs priorités.

– Une plateforme internet altaprofits.com, pour consulter et interagir en toute sécurité et en temps réel sur l’épargne et un robo-advisor qui permet de suivre et d’optimiser la gestion financière de son contrat, en analysant quotidiennement le couple rendement/risque.

Au service de toutes les stratégies patrimoniales, les principaux domaines d’expertise d’Altaprofits sont l’assurance vie, la retraite, la prévoyance individuelle, l’investissement en immobilier à travers les SCPI et les produits de défiscalisation.

Altaprofits est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 11 912 727,82 euros ayant son siège social au 35-37, rue de Rome – 75008 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 041 669 et sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 11 063 754. Tél. : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé).

A propos de Generali Wealth Solutions : Créée en 2020, Generali Wealth Solutions est une société de gestion agréée par l’AMF le 28 octobre 2020, filiale à 100 % de Generali Vie. Combinant le savoir-faire reconnu d’experts patrimoniaux et financiers à des méthodes et des outils de gestion innovants, cette nouvelle entité a pour vocation d’accompagner et de proposer une offre complète de solutions patrimoniales à l’ensemble des réseaux de distribution de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.

A propos de Generali France : Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone avec 12,7 Mds€ de chiffre d’affaires en 2020 et propose aux clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs à plus de 7,4 millions de personnes. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, agents généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie. Entreprise engagée dans une démarche RSE globale, Generali France accompagne ses clients vers une économie plus responsable, durable et inclusive au travers de solutions en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde actuel. Plus d’informations sur https://www.generali.fr/

Le contrat Altaprofits Vie est un contrat d’assurance vie individuel et le contrat Altaprofits Capitalisation un contrat de capitalisation. Ces contrats sont libellés en euros et/ou en unités de compte et/ou en engagement donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, et assurés par Generali Vie, entreprise régie par le Code des assurances.