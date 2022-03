La technologie e-4ORCE de Nissan, idéale pour servir rapidement un bol de ramen !

Nissan a publié une vidéo du projet Nissan e-4ORCE Ramen Counter qui vise à montrer comment la dernière technologie de contrôle de la puissance et du freinage de la marque peut procurer une conduite confortable aux véhicules équipés d’e-4ORCE et… aux bols de nouilles !

Ainsi, on peut voir comment, sur le comptoir d »un restaurant japonais, un plateau de service motorisé avec la technologie e-4ORCE sert des ramen très rapidement tout en préservant le dressage des nouilles grâce à la suppression des mouvements parasites du plateau. Une démonstration de l’efficacité de la technologie e-4ORCE pour les clients des véhicules Nissan, et en particulier ceux du tout nouveau crossover Ariya 100 % électrique qui en sera dotée en série.

La technologie e-4ORCE de Nissan gère avec précision la puissance de sortie et les performances de freinage afin d’assurer une conduite souple et stable. Ce système, doté de deux moteurs électriques, a été conçu pour renforcer l’agrément de conduite et améliorer la tenue de route sur presque tous les types de voie. Un frein moteur arrière régénératif a été ajouté au frein moteur avant. Similaires à ceux des véhicules 100% électriques ou électrifiés, ils permettent de diminuer les sensations de tangage et de plongée au freinage.

Le plateau de service de ramen e-4ORCE utilise deux moteurs électriques fonctionnant indépendamment. L’ensemble a été spécialement réglé par les ingénieurs pour offrir une accélération rapide et un déplacement en douceur sur le comptoir identiques à ceux de l’Ariya équipé d »e-4ORCE sur la route.

A la source du système e-4ORCE

Née de la riche histoire de Nissan en matière de développement de véhicules tout-terrain et de voitures de sport hautes performances, La technologie e-4ORCE est l’héritière du système de répartition du couple ATTESA E-TS de la Nissan GT-R et de la transmission 4X4 intelligente du Nissan Patrol.

Pour en savoir plus sur la technologie e-4ORCE de l’ARIYA, cliquez ici.

Pour découvrir comment le système e-4ORCE peut aider à traverser la lune, cliquez ici.