Blanchemaille : la Métropole Européenne de Lille présente le projet architectural du bâtiment Pollet

Dans le cadre de sa stratégie de développement du numérique sur son territoire, la Métropole Européenne de Lille (MEL) réhabilite trois sites sur les communes de Lille, Roubaix et Willems. Le site roubaisien, l’îlot Blanchemaille, ancien siège de la Redoute situé sur le site d’excellence d’EuraTechnologie, verra bientôt l’un de ses bâtiments réhabilité afin d’y accueillir un écosystème numérique et d’e-commerce, le bâtiment Pollet. Le projet architectural est aujourd’hui présenté.

« Blanchemaille participe à produire une nouvelle dynamique économique et urbaine dans le quartier de l’Alma mais aussi dans ce secteur étendu qui, à proximité, comprend la Plaine Images, le CETI, l’Union et le Campus Gare, déclare Damien Castelain, président de la MEL. La MEL injecte près de 30 millions d’euros dans le développement de ce qui sera, à terme, l’un des 3 incubateurs majeurs d’Europe ».

Inauguré en mars 2009, EuraTechnologies est dédié aux nouvelles technologies de l’Information et de la Communication et à la filière numérique. Le site regroupe aujourd’hui 150 entreprises, 3 500 emplois, 100 projets en incubation chaque année, 500 événements annuels et un réseau dense à l’échelle internationale.

Un site d’excellence en devenir

Le site de Blanchemaille est composé de trois bâtiments : Fontenoy, Moreau et Pollet. C’est dans ce dernier bâtiment que la MEL et la ville de Roubaix ont décidé d’implanter le nouveau site d’excellence. Un peu plus de 35 000 m² seront ainsi développés sur le site.

Budget et calendrier prévisionnels

Pour gérer la réhabilitation du bâtiment Pollet, la SEM Ville Renouvelée, mandataire de la maîtrise d’ouvrage, dispose d’un budget de 30 M€ HT décomposé comme suit :

17,5M€ HT pour les travaux,

3,4M€ HT pour les études,

9,1 M€ HT pour dépolluer et améliorer la qualité environnementale du bâtiment.

Le projet architectural désormais défini est à découvrir ci-dessous.

La conception se poursuit en 2022 et les travaux débuteront courant 2023 pour une livraison finale prévue en 2024.