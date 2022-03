Poursuite de la remontée des taux

Les meilleurs taux barèmes de nos partenaires bancaires restent attractifs même s’ils sont également en hausse par rapport au mois dernier : 0,55% (+ 10 centièmes) sur 10 ans ; 0,70% (+ 10 centièmes) sur 15 ans ; 0,80% (+ 10 centièmes) sur 20 ans et 1,05% (+ 14 centièmes) sur 25 ans.

Il est à noter que le taux de l’OAT 10 ans a connu une hausse importante, atteignant aujourd’hui 0,65% contre 0,33% à la fin du mois de janvier. Cette situation, si elle devait perdurer, pourrait encourager les banques à poursuivre le mouvement de relèvement progressif des taux de crédit immobilier.

DÉLAIS BANCAIRES : DES BANQUES PLUS RÉACTIVES CE MOIS-CI !

À l’inverse des taux immobiliers, la tendance est à la baisse pour les délais bancaires. Fin février, nous observons un délai médian d’émission des offres de crédit en baisse par rapport au mois précédent : 14 jours, contre 16 jours en janvier. Ce sont plus de la moitié des dossiers, soit 55% d’entre eux, qui reçoivent une réponse favorable en moins de 15 jours.

UN CALENDRIER DÉFINI POUR LA RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPRUNTEUR

Difficile de passer à côté de LA grande nouveauté pour l’assurance de prêt : la résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur, entérinée mi-février par les parlementaires. Au cours du processus législatif, une nouveauté est venue enrichir le texte : la suppression, sous conditions, des questionnaires de santé.

L’emprunteur sera dispensé de ce questionnaire de santé s’il emprunte moins de 200 000€ (par assuré et sur l’encours cumulé des contrats de crédit) et si la durée d’emprunt sur laquelle il s’engage ne l’amène pas au-delà de son 60ème anniversaire. Le calendrier adopté par les parlementaires permet d’accorder un délai avant la mise en oeuvre des mesures. Si la loi Lemoine vient d’être promulguée, le calendrier de la résiliation à tout moment se décompose en deux temps. La possibilité, dès le 1er juin 2022, pour les nouvelles offres éditées, de résilier votre assuranceemprunteur quand vous le souhaitez. Il faudra attendre le 1er septembre 2022 pour que cette possibilité soit ouverte à l’ensemble des contrats. Les questionnaires de santé, quant à eux, ne seront plus exigés aux emprunteurs à partir du 1er juin 2022.

LE MARCHÉ IMMOBILIER EN 2022 : L’ANNÉE DE LA NORMALISATION ?

Nous continuons de penser que le mouvement de remontée des taux amorcé fin 2021 devrait rester contenu, compte tenu des objectifs de production de crédit très élevés des banques et des surliquidités qu’elles ont accumulées. Pour rester compétitives, elles devront continuer de proposer des taux immobiliers attractifs aux particuliers. Cette faible remontée des taux pourrait néanmoins permettre une normalisation du marché immobilier. Après une année 2021 qui a été exceptionnelle en matière de transactions immobilières : 1 178 000 transactions sur toute la France, avec 182 000 transactions en Île-de-France (+12% par rapport à 2020) et 996 000 transactions en région (+16%

par rapport à 2020). L’année 2022 pourrait être marquée par un retour « à la normale » sur le marché immobilier, avec notamment des prix à Paris qui pourraient se stabiliser : le prix au mètre carré à Paris pourrait s’établir en avril 2022 à 10 550€, soit une baisse de 0,8% par rapport à 2021 et de 2,9% par rapport à novembre 2020 selon les Notaires du Grand Paris.