Fleurir son intérieur de Magical Hydrangeas : c’est simple et naturel

Les hydrangeas Magical, sont de la famille des macrophyllas, avec la particularité de changer 3-4 fois de couleurs au fil de la floraison. Arrivés sur le marché français depuis presque 10 ans, ils sont devenus une des références en matière de plantes fleuries car ils s’épanouissent à l’intérieur comme à l’extérieur. Ainsi leur floraison demeure une des plus longues : les 1ers hortensias d’intérieur fleurissent dès le mois de mars et les hortensias d’extérieur jusqu’au mois de novembre. La nouvelle tendance 2022 est l’hydrangea Magical en pot, que l’on ait ou pas d’espace vert, apportant une touche de décoration. Les français n’ont jamais autant jardiné et pris soin de leurs plantes : le jardinage serait-il devenu est un signe de bien-être ?

Magical Hydrangea offrant un panel de couleurs digne d’un arc en ciel de couleurs.

Les hydrangeas Magical ont été créés par un groupement d’horticulteurs répartis aux 4 coins de l’Europe, passionnés par leur métier : ils innovent en permanence avec des nouveaux coloris, pas moins de 5 variétés au total pour les hortensias d’intérieur avec 2 variantes : bleu ou rose. De plus, les plantes existent en différents formats : pour l’intérieur, il existe des petits diamètres pour décorer les bureaux, les centres de table… Et les plantes se déclinent en forme d’arbre : un peu moins haut pour l’intérieur (50 cm). Un large choix est disponible, en fait une véritable gamme.

La touche déco pour replacer cette madeleine de Proust au cœur des maisons.

Pour ceux, qui n’ont pas beaucoup d’espace extérieur pour planter à même le sol, l’alternative du pot permet d’embellir les intérieurs et de pouvoir en profiter visuellement. L’avantage : il n’y ait pas beaucoup de soins à apporter, seulement un peu d’eau régulièrement (une fois par semaine).

L’hortensia d’intérieur est plus compact et moins haut dans son développement que son ainé l’hortensia d’extérieur. Les fleurs sont plus petites et serrées sur la tige. Cependant, cet hortensia a une très bonne résistance dans le temps et dès lors qu’il est situé dans des conditions dites normales. Il promet d’être des plus beaux pendant 150 jours.

COMMENT NOURRIR VOTRE HORTENSIA D’INTÉRIEUR ?

Un hortensia d’intérieur aime les endroits éclairés mais pas en plein soleil. Pour profiter longtemps de cet hortensia si particulier, il suffit de lui donner assez d’eau et d’amour. Un terreau légèrement humide est suffisant. Votre hortensia commence à faner ? Un bon arrosage lui fera le plus grand bien. Pour une floraison plus prolongée, ajouter 2 fois par mois un peu de nourriture pour plantes à l’eau d’arrosage.

Lire tous les conseils de soins › www.magicalhydrangea.com/fr/soins-a-apporter-a-lhortensia

L’hydrangea Magical est une fleur d’ici.

Il prend racine en Anjou et s’épanouit en Bretagne à la pépinière Kereunan, à Taule (29). Avant de rejoindre les bancs des jardineries ou chez les fleuristes, Madame Monique Penn, productrice française des Magical, déclare « en prendre soin au moins deux ans pour être prêt à la vente ».

La joie d’offrir ou se faire plaisir avec des fleurs.

Les hortensias Magical s’accordent parfaitement au style de pot associé : ainsi créer un effet déco contemporain avec le ton sur ton c’est possible. Ou plus rustique, tout est fonction des goûts et des couleurs : le choix existe.

Trouvez votre point de vente : https://magicalhydrangea.com/fr/acheter-un-hortensia

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.magicalhydrangea.com