Lyra lance son app mobile pour faciliter les encaissements, de n’importe où !

La solution idéale pour la vente à domicile, la livraison, les points de vente déportés, la réservation par téléphone, le règlement de factures ou les relances d’impayés !

Le groupe Lyra, leader des paiements sécurisés en e-commerce et en magasin, lance son application, téléchargeable gratuitement, PayZen by Lyra*, pour permettre à ses clients de générer facilement, depuis leur smartphone, leur tablette ou leur TPE Android, des demandes de paiement, en face-à-face ou à distance.

A l’heure de la digitalisation des points de vente, largement boostée par la crise et devenue, pour certains commerces, une condition de maintien d’activité, les avantages de cette application sont multiples pour les commerçants : développer des expériences d’achat interconnectées en boutique et en ligne pour répondre aux nouvelles attentes et usages des consommateurs, proposer un parcours de paiement simplifié quel que soit le contexte d’achat, mais aussi disposer d’une alternative à l’utilisation d’un terminal de paiement classique.

« Cette application apporte une réponse aux besoins croissants de nos clients en termes de mobilité, de dématérialisation, de diminution des coûts et de simplification. Car avec un abonnement unique, ils ont accès à une seule et même solution pour leur site, leurs livreurs, leurs vendeurs à domicile, ou encore leur call center… et à tous les moyens de paiement disponibles sur notre plateforme PayZen. Tous les usages sont donc possibles, même si le commerçant a plusieurs boutiques. », précise Anton Bielakoff, Directeur Général du groupe Lyra. « L’application peut aussi être utilisée seule si le commerçant n’a pas de site e-commerce, et pour certaines professions, comme pour les artisans par exemple, c’est un vrai plus ».

Comment ça marche ?

1. Avec l’application PayZen by Lyra, il suffit de créer un lien de paiement

2. Le commerçant partage ce lien avec son client via un QR code ou un envoi par SMS, WhatsApp, mail ou via son canal favori (Facebook, WhatsApp…).

3. Le client n’a plus qu’à cliquer sur le lien reçu ou scanner le QR Code pour réaliser son paiement sur une page web sécurisée.

Vidéo de démo

Lien de paiement multicanal, multimoyen de paiement, multidevise, multilingue, multiboutique…

L’application PayZen by Lyra permet au commerçant de bénéficier des mêmes fonctionnalités et avantages que depuis son Back office :

Partage de liens de paiement via mail, QR Code, url, SMS ou sur d’autres canaux de communication privilégiés et privés comme WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Telegram….

Accès à plus de 150 moyens de paiement disponibles (cartes bancaires, wallet, cartes prépayés, Titres-Restaurant, Chèque Vacances connect, prélèvement bancaire avec signature de mandat électronique…)

Disponibilité de la conversion dynamique de devise (e-dcc)

Application multilingue

Utilisation de la même application pour plusieurs boutiques

Page de paiement personnalisée et hautement sécurisée : PCI DSS et 3DS2

L’application permet également le pilotage et la supervision des demandes de paiement ainsi que le suivi, en temps réel, de l’état d’avancement de ces demandes (Envoyé, En cours, Payé, Annulé, Refus, Expiré). Et grâce à l’optimisation de ce suivi, le commerçant gagne en réactivité pour les éventuelles relances.

* Téléchargeable sur Google Play et Apple store.

À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans 11 pays (Algérie, Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2020 (en taux de change constant).

Le groupe Lyra en quelques chiffres :

+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2020 dans le monde

+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 en France

+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde

Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

https://www.lyra.com