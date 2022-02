Une pause rafraîchissante le matin, un moment de détente le soir : le plan de toilette est le point central de la salle de bains

Un accessoire extrêmement polyvalent : aucun autre espace de la salle de bains ne remplit autant de fonctions que le plan de toilette. Une grande partie de notre routine quotidienne en matière de soins corporels a lieu ici, du brossage des dents le matin au brushing pour sortir le soir. Mais d’autres éléments comme la lumière, les couleurs et le rangement s’articulent également autour du plan de toilette. Avec des meubles astucieusement organisés, des miroirs lumineux intelligents et une céramique dans des formes et couleurs personnalisées, toutes les exigences sont remplies pour que la salle de bains devienne votre pièce préférée.

Qui l’utilise – et comment ?

Lors de l’aménagement du plan de toilette, quelques questions essentielles viennent à l’esprit : combien de personnes l’utiliseront chaque jour et quelles sont leurs attentes ? La collection qui répond à presque toutes les exigences est la collection Subway 3.0 : sa cuve individuelle compacte d’un minimum de 37 cm convient parfaitement à une salle de bains d’une personne célibataire ou d’invités. Quant au généreux plan double de 1,30 mètres de long, il offre suffisamment de place pour deux personnes et se montre vraiment polyvalent dans une salle de bains familiale. Les cuves profondes et les vastes espaces de rangement permettent à un confort d’utilisation optimal et rendent la collection Subway 3.0 particulièrement fonctionnelle. Les meubles sous plan assortis de couleurs unies, les doux tons naturels, les couleurs vives tendance et les aspects bois chaleureux apportent un grand confort et offrent de généreux espaces de rangement. Des éléments d’exception en option : l’éclairage intérieur des tiroirs qui s’allument automatiquement à l’ouverture et l’éclairage LED au sol avec sa fonction Emotion pour des effets lumineux agréables et pour se diriger dans le noir.

Finesse des formes, force des couleurs

Les lavabos des collections Artis et Loop & Friends sont parfaits ceux qui misent tout sur l’individualité. Les couleurs et les formes sélectionnées avec soin font du coin lavabo la pièce préférée qui reflète parfaitement la personnalité de son utilisateur. Que ce soit avec les nouvelles teintes d’Artis Indian Summer, Sage Green, Rust et Bordeaux ou les couleurs mates superbes de Loop & Friends : avec les lavabos aux couleurs et formes personnalisées, le plan de toilette est du plus bel effet. Les meubles sous plan de la collection Legato conviennent également, ils sont aussi mis en lumière avec leur bande lumineuse LED en option. Pour les audacieux : Finion avec sa large gamme de couleurs est le partenaire idéal d’Artis et offre un rendu surprenant.

La bonne lumière qui convient à chaque occasion

Le miroir assorti permet d’apporter la touche finale au plan de toilette. Le défi à relever : il doit être aussi multifonctions que le plan de toilette et il doit nous accompagner aussi bien le matin pour nous apprêter que le soir pour nous détendre. Les miroirs LED lumineux intelligents qui varient en continu entre différentes intensités et couleurs de lumière, répondent parfaitement à toutes les exigences. La commande d’éclairage fonctionnel ou d’ambiance s’effectue par le biais d’un capteur tactile intégré ou en option via l’application ou sur demande.