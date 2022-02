Mobilité bas carbone et inégalités : l’Etat, catalyseur de transition

La Fabrique de la Cité, think tank dédié à la prospective et à l’innovation urbaine, présente une nouvelle note sur la transition bas-carbone des mobilités et les inégalités. Après avoir dévoilé début janvier les résultats d’une grande enquête d’opinion nationale sur les attentes des Français en matière de mobilité, cette première note rappelle les enjeux de la décarbonation des mobilités dans la lutte contre le réchauffement climatique et les différentes stratégies permettant de décarboner le secteur du transport des personnes.

L’État, catalyseur de transition

Incontournable pour réaliser les objectifs fixés par les Accords de Paris, la transition bas carbone des mobilités constitue un défi majeur pour les politiques publiques : comment accélérer sans renforcer les inégalités sociales et territoriales et que ne s’exacerbe l’opposition entre « fin du monde » et « fin du mois » ? « Les besoins en investissements publics et privés apparaissent colossaux pour atteindre la sobriété systémique dans les mobilités, en misant à la fois sur l’investissement dans les infrastructures et dans l’électrification des véhicules », détaille Alphonse Coulot, chargé de mission et auteur de la note.

L’État a donc un rôle à jouer important : il doit être le catalyseur de ce changement. Le mot catalyseur n’est pas choisi au hasard : en chimie, le catalyseur est le produit qui permet la réaction sans y prendre part.

Trois mesures pour une transition juste

C’est le rôle de l’Etat Catalyseur, qui veut accélérer la vitesse de la transition vers une société bas carbone sans pour autant se substituer à l’ensemble des acteurs qui doivent prendre leur part de responsabilité (entreprises, collectivités territoriales, citoyens). Pour ce faire, La Fabrique de la Cité recommande plusieurs mesures :