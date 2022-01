Nombre d’acquisitions record pour Norma Capital au 4e trimestre 2021 pour plus de 90 M€

Fair Invest, 1ères acquisitions dans le cadre du partenariat avec MedCorner City

Dans la droite ligne de sa stratégie d’investissement axée sur les domaines de la santé et de l’éducation, Fair Invest a continué son développement dans le domaine de la santé au cours du 4e trimestre 2021, avec l’acquisition de plusieurs centres de soins, mais aussi de bureaux loués à des entreprises gravitant dans l’univers médical et paramédical.

Parmi les 6 opérations réalisées pour le compte de la SCPI au cours du dernier trimestre 2021, la plus emblématique, comprenant 3 actifs, s’inscrit dans le cadre du partenariat signé avec le groupe de développement territorial REALITES sur les ventes des murs des futurs Pôles Santé de sa filiale de maîtrise d’usage MedCorner City, avec l’acquisition en VEFA, pour près de 8 M€, des murs des futurs pôles de santé situés à Villenave-d’Ornon, en Gironde, (537 m² pour une livraison au 3e trimestre 2022), Saint-Brieuc (1 630 m² pour une livraison au 1er trimestre 2023) et Cherbourg (512 m² pour une livraison au 1er trimestre 2023).

Sur le dernier trimestre 2021, Norma Capital a ainsi acquis plus de 3 300m² pour un montant de près de 11 M€ pour Fair Invest.

Vendôme Régions, près de 80 millions d’euros d’investissement

De son côté, la SCPI Vendôme Régions, récemment labellisée ISR Immobilier, a vu son patrimoine s’agrandir de 15 nouveaux actifs (soit 34 230 m²) entre octobre et décembre 2021. Comprenant bureaux, locaux d’activité et commerces répartis dans les grandes agglomérations françaises, ces acquisitions représentent un investissement de près de 80 M€ sur le trimestre. La SCPI Vendôme Régions termine ainsi l’année 2021 avec 96 actifs sous gestion, pour près de 200 000 m².

Parmi les plus importantes acquisitions du trimestre passé, on peut noter un portefeuille de 4 actifs de commerces (pour 8 locataires) comprenant notamment des supermarchés Franprix et autres commerces de proximité, situés respectivement à Rueil-Malmaison, Courbevoie, Coulommiers et Senlis, totalisant une surface de 6 574 m².

Norma Capital s’est aussi porté acquéreur d’un portefeuille de 1 802 m² comprenant deux bureaux de poste, l’un dans le 5e arrondissement de Paris et le second dans le 12e, ainsi qu’un magasin Speedy lui aussi localisé dans le 12e.

Sur le 4e trimestre, ses autres acquisitions ont porté sur des actifs situés, entre autres, à Chambray-lès-Tours (37), Reichstett (67), Toulouse (31) ou encore Sainte-Marie de la Réunion (97).

« Le nombre d’acquisitions de nos SCPI Fair Invest et Vendôme Régions sur le 4e trimestre 2021 démontre notre capacité d’exécuter pour le compte de nos fonds une stratégie d’investissement dynamique et de diversification » », note Faïz HEBBADJ, Président de Norma Capital.

L’année 2021 finit donc sur de belles acquisitions pour les deux fonds Grand Public de Norma Capital. Certaines opérations sont d’ores et déjà positionnées pour le début de l’année afin de continuer à faire croître le patrimoine immobilier des fonds.