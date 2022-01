L’Armada Rouen 2023 c’est parti !

La 8ème édition de l’Armada se déroulera à Rouen du 8 au 18 juin 2023 et l’écrivain français Michel Bussi en sera le parrain culturel. L’annonce a été faite cette semaine lors de la présentation des vœux à la presse du nouveau Président de la manifestation, Jean-Paul Rivière.

L’Armada c’est le premier rassemblement mondial de grands voiliers et le plus important événement français en nombre de visiteurs sur un site unique : 6 millions de visiteurs, une cinquantaine de navires, plus de 30 nationalités représentées et près de 7000 marins venus du monde entier.

Son succès est dû, non seulement à la gratuité de toute la manifestation (accès, visites des navires, animations) mais aussi à son incroyable engouement populaire, alimenté par les très nombreuses animations.

On y retrouvera donc le défilé des marins en centre-ville, leur footing, la grande pagaille (course déjantée sur l’eau), les concerts de la Région Normandie, les feux d’artifice, la grande parade (descente de la Seine), et quelques nouveautés !

Et pour les entreprises, c’est toujours un grand rendez-vous pour organiser des événements de prestige en louant des navires le soir.

Mais c’est aussi 2 orientations majeures, adoptées par la nouvelle équipe :

La protection des océans car l’Armada est viscéralement attachée à son fleuve, la Seine, et à la mer. Un colloque scientifique sera désormais organisé chaque année lors de la Journée mondiale des océans, le 8 juin, en partenariat avec l’Institut de l’Océan de la Sorbonne. Un grand navire symbolique de la défense de l’océan est également invité…

La signature culturelle et populaire de l’événement, dont le nouveau parrain, Michel Bussi en sera le promoteur, après avoir démontré son attachement à la manifestation dans son best-seller Mourir sur Seine.

Cette organisation gigantesque repose quasi exclusivement sur ses bénévoles (400 au plus fort), et elle est soutenue par des partenaires majeurs : la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, La Métropole Rouen-Normandie, la Ville de Rouen, la Marine Nationale, Haropa Port, la CCI Rouen métropole, et la Sail Training International.