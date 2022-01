Loop & Friends de Villeroy & Boch : Une déclaration de style design dans des salles de bains d’exception

Rond, ovale, rectangulaire : un bon design dessine une silhouette nette. C’est exactement le cas de la collection Loop & Friends qui joue de façon raffinée avec les formes et les géométries. Elle pose ainsi des jalons en matière de design de salles de bains depuis de nombreuses années . En 2021, Villeroy & Boch présente son best-seller Loop & Friends dans un look familier et pourtant nouveau : les vasques sont en effet plus fines et les baignoires plus élégantes. Les vasques s’accompagnent également d’un concept chromatique qui mise sur des couleurs mates intenses, parfait pour faire de la salle de bains un lieu vraiment unique.

Le 3 x 3 x 3 de la personnalisation

Les nouvelles vasques Loop & Friends attirent tous les regards sur le point d’eau. Leur concept est la résultante de 3 x 3 x 3 : trois formes, trois types d’installation, trois couleurs. Qu’elles soient ovales, rondes ou rectangulaires, ces vasques peuvent être installées à poser au caractère affirmé, encastrées de façon classique ou encastrées par le dessous avec sobriété. Avec leurs bords fins et leurs parois minces, elles mettent parfaitement en scène le thème tendance de la « légèreté ». Cette silhouette fine extraordinairement raffinée n’a pu être réalisée que grâce au matériau unique qu’est le TitanCeram, dont l’oxyde de titane rend la céramique extrêmement solide et robuste. À cela s’ajoutent des détails haut de gamme comme une bonde d’évacuation en céramique optionnelle et un trop-plein de forme allongée. Des couleurs offrent un véritable espace d’expression pour la créativité et la personnalité : ces vasques sont en effet non seulement disponibles en blanc, mais également dans trois couleurs mates unies. La vasque dévoile ainsi tout son caractère en Ebony noir intense. Pour ceux qui préfèrent plus de discrétion, le gris Graphite doux est parfait. Et le ton beige raffiné Almond confère au point d’eau une magnifique note chaleureuse. Avec 14 modèles au total dans des configurations différentes, ces vasques comblent tous les souhaits d’aménagement et offrent une solution adéquate pour quasiment toutes les aménagement d’une salle de bains.

L’alliance du confort et du style

Les nouvelles baignoires Loop & Friends reprennent les silhouettes ovale et rectangulaire des vasques et les reproduisent élégamment en acrylique avec un bord en filigrane de 20 mm. Il en résulte des baignoires à encastrer disponibles dans deux dimensions, 180 x 80 ou 170 x 75 cm et, au choix, avec un intérieur ovale ou rectangulaire. La couleur mate Stone White qui se marie à la perfection avec la vasque en céramique, met en scène les élégantes baignoires encastrées de façon spectaculaire. Un confort optimal est naturellement de mise pour le bain : l’intérieur de la baignoire est très spacieux en raison de bords fins et offre de la place pour un plaisir du bain en toute décontraction. La profondeur de 44 cm est, quant à elle, particulièrement économe en eau. Le bord large côté mur sert de surface de rangement pour les accessoires et permet également de monter une robinetterie . Le dispositif d’évacuation et de trop-plein design et fonctionnel à la fois avec une bonde Push-to-Open intégrée à fleur et un trop plein de forme allongée est, au choix, disponible en blanc, chrome ou Black Matt. En option, il existe également une arrivée d’eau spéciale qui remplit la baignoire comme une cascade. Pour encore plus de bien-être à la maison, les baignoires encastrées Loop & Friends peuvent être équipées d’un système balnéo en option.

Ceux qui souhaitent encore plus de confort et de rangement dans la salle de bains en associant des meubles avec Loop & Friends trouveront leur bonheur parmi la collection Legato. Cette série universelle propose un grand choix de meubles sous-lavabo ainsi que des armoires hautes et latérales dans des couleurs et surfaces actuelles, avec, en option, un éclairage LED intégré pour une lumière parfaite et une atmosphère agréable dans la salle de bains. Des WC de la série Subway 2.0, également disponibles dans les trois couleurs mates Ebony, Graphite et Almond, apporteront la touche finale à un équipement de salle de bains au design affirmé.