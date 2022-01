Lancement du forfait Volkswagen Flexibilité sur le nouveau Taigo

A l’occasion du lancement du Nouveau Taigo sur le marché français et dans l’objectif de favoriser la mobilité, Volkswagen France inaugure une offre de financement inédite, flexible et innovante au sein de sa gamme.

Avec la création du forfait Volkswagen Flexibilité, proposé à partir de 10 euros/mois, la marque Volkswagen développe une offre, sous forme de forfait, permettant de faciliter la mobilité de ses clients en leur proposant les avantages suivants :

– Offre sans engagement de durée : restitution possible à n’importe quel moment*

– Possibilité de changer de véhicule sans frais

– Kilométrage ajustable à la hausse

Le Volkswagen Taigo, premier véhicule concerné par cette offre, est le tout premier SUV Coupé de la Marque et s’inscrit dans le mouvement des nouvelles générations de SUV avec un design de Coupé résolument dynamique. Le nouveau Taigo est par ailleurs un véritable SUV et bénéficie, en plus de son habitabilité, de systèmes d’assistance et de confort de dernière génération, d’une gamme étendue d’équipements et d’une connectivité optimale.

Plus de détails sur le site : https://www.volkswagen.fr/app/offres/nouveau-taigo

*tout mois commencé est dû

**Le forfait flexibilité est une offre location sans engagement sur 37 mois. Possibilité de résilier à tout moment, changer de véhicule sous réserve d’acceptation du nouveau dossier par Volkswagen Bank. Tout Loyer commencé est dû. Offre réservée aux particuliers entre le 01/01/2022 et le 31/01/2022 et immatriculation avant le 30/06/2022, chez les distributeurs en France métropolitaine participants et sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank Gmbh – SARL de droit Allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, av de la Demi-Lune – 95 700 Roissy-en-France – RCS PONTOISE 451 618 904 – Inscription au registre des intermédiaires d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22.