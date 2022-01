CUPRA partenaire officiel du Festival de l’Alpe d’Huez 2022

Premier grand rendez-vous cinéma de l’année, le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, célébrera sa 25ème édition du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Une édition anniversaire pour ce festival qui rend hommage chaque année aux comédies de cinéma.

CUPRA France sera présent lors de ce grand rendez-vous en tant que partenaire officiel du Festival de l’Alpe d’Huez 2022. A cette occasion, la CUPRA Formentor e-HYBRID sera la voiture officielle de l’événement. Le Festival de l’Alpe d’Huez est devenu une véritable référence par la découverte et la mise en avant de nombreuses comédies et succès du box-office et CUPRA est fier de pouvoir s’associer à un événement d’une telle renommée.

« C’est un honneur pour CUPRA France d’être le partenaire officiel du Festival de l’Alpe d’Huez 2022. L’objectif de CUPRA est avant tout d’inspirer, créer de l’émotion à travers nos véhicules et c’est une vision que nous partageons avec le Festival de l’Alpe d’Huez. Promouvoir le cinéma est un privilège pour une jeune marque comme CUPRA. » a déclaré Robert BRESCHKOW, Directeur de SEAT et CUPRA France.

A travers ce nouveau partenariat, CUPRA réaffirme son engagement dans le domaine de l’art et de la culture puisque la marque espagnole est déjà partenaire du festival emblématique de Barcelone, Primavera Sound ou encore de la salle de concert de Paris la Défense Arena.