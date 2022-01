FIAT: toute la gamme est désormais (RED)

Le partenariat entre FIAT et (RED) s’élargit : les Nouvelles (Tipo)RED et (Panda)RED rejoignent la famille (500)RED lancée en septembre dernier.

FIAT poursuit ainsi son chemin vers le développement durable et un engagement social fort pour contribuer à un avenir meilleur grâce au partenariat conclu avec (RED), organisation qui lutte contre les pandémies dans le monde depuis 15 ans.

FIAT symbolise et exprime les valeurs de la « dolce vita italienne ». Cependant, il ne peut y avoir de « dolce vita » en ces temps de COVID-19. Le partenariat renforcé entre FIAT et (RED) est donc une nouvelle opportunité pour renforcer le message d’un engagement social partagé et l’invitation à jouer un rôle actif dans ce cheminement vers un meilleur futur.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, FIAT vise à offrir un certains systèmes dans l’habitacle pour aider à le garder sain :

– tous les modèles (FIAT)RED sont équipés d’un filtre d’habitacle pour la climatisation, traité avec une substance biocide à l’action très efficace (>99,9% au moment du traitement) contre les bactéries et empêchant la ré-aérosolisation dans l’habitacle.

– Le volant et les sièges, surfaces de contact élevées, ont également été soumis à un traitement avec un biocide très efficace (jusqu’à 99,9% selon les composants) contre les virus et les bactéries.

– Un Pack de bienvenue, comprenant un distributeur poussoir spécialement conçu et une coque de clé spécifique.

(Tipo)RED et Tipo Cross Station Wagon

(Tipo)RED est basée sur la nouvelle carrosserie Cross Station Wagon et est par ailleurs disponible sur la berline Tipo 5 portes. Elles sont immédiatement identifiables au logo (RED) présent sur les piliers et à la couleur rouge Passione de leur carrosserie. Mais (Tipo)RED est également disponible en Gris Colosseo, Blanc Gelato et Noir Cinéma avec rétroviseurs extérieurs rouges.

La préoccupation en matière de développement durable réside aussi dans les détails. Ainsi, les sièges sont fabriqués avec SEAQUAL® MARINE PLASTIC et arborent le monogramme FIAT et des coutures rouges. SEAQUAL® MARINE PLASTIC est une nouvelle matière première durable et entièrement traçable fabriquée à partir de déchets marins par SEAQUAL INITIATIVE.

La gamme Tipo s’élargit avec le lancement de la nouvelle carrosserie Cross Station Wagon, conçue pour répondre aux besoins des familles à la recherche de plus d’espace. La capacité du coffre augmente de 110 dm3 par rapport à la Cross 5 portes pour atteindre un total de 550 dm3.

La version Cross Station Wagon reprend les mêmes éléments de design que la 5 portes : finition de calandre spécifiques, et détails ‘chrome satiné’ sur les poignées extérieures, barres de toit, inserts de jupes latérales, de pare-chocs et de phares antibrouillard associés aux rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie. On retrouve également des jantes en alliage bicolores de 17’’ pouces ou les projecteurs avant ‘Full LED’ et arrière à signature LED.

(Tipo)RED est disponible en France au tarif de 23 790 € et Tipo Cross Station Wagon)RED au prix de 24 790 €.

Nouvelle (Panda)RED

Panda est demeuré leader du marché italien en 2021, le duo Panda/500 dominant largement son segment de marché en Europe. Depuis son lancement, environ 8 millions de Panda ont été produits. Nouvelle (Panda)RED est basée sur la finition City Cross, sa livrée présentant les mêmes caractéristiques que la Tipo (coloris disponibles, badge et sellerie).

Le message (RED) sera donc transmis à tous les fans de cette icône. Par ce partenariat avec (RED), Panda devient ainsi l’un des symboles majeurs en matière d’engagement social de la Marque italienne. Et ce d’autant plus qu’avec son moteur Hybrid, (Panda)RED réaffirme son engagement pour une mobilité urbaine durable et plus attentive à l’environnement.

(Panda)RED est disponible en France au prix de 16 090 €.

Nouvelle (500)RED

Nouvelle (500)RED s’enrichit en série d’un équipement pratique et pertinent au quotidien : la « Sanitizing Glove Box ». Ce nouveau dispositif se compose d’une lampe UV-C. Selon des tests en laboratoire, l’irradiation de la lampe UV-C exerce une action très efficace après une seconde et à moins de 2 cm de distance, tuant plus de 99% des virus et bactéries sur la surface exposée des articles. Cette lampe UV-C, située à l’intérieur de la boîte à gants, aide à désinfecter la surface des objets qui y sont exposés, tels qu’un smartphone, des clés ou d’autres petits objets du quotidien.

En pratique, il suffit de placer ses petits effets personnels dans la boîte à gants, de la fermer et d’activer le système en appuyant sur le bouton spécial de la console centrale. Une lumière bleue et un bip indiquent le moment où le cycle de désinfection d’une durée de trois minutes est achevé.

500X MY22

500X MY22 est plus que jamais une 500 ! Sur toute la gamme, la face avant a été repensée avec l’intégration du nouveau logo « 500 » alors que le lettrage « FIAT » apparait sur le hayon arrière. 500X MY22 est disponible en finitions (RED), Sport, Sport Pack et Sport Plus, et en deux variantes de carrosserie : Hatchback et Dolcevita, la version découvrable avec capote en toile à ouverture électrique (une information spécifique sur la gamme commercialisée en France fera l’objet d’un prochain communiqué).

(RED)

Nommée d’après la couleur de l’urgence, (RED) a été fondée par Bono et Bobby Shriver en 2006 pour transformer les entreprises en une force dédiée à la lutte contre la pandémie de sida. Aujourd’hui, (RED) lutte également contre la menace du COVID-19 et son impact dévastateur sur les communautés les plus vulnérables du monde, donnant corps à la nécessité d’une réponse véritablement mondiale.

(RED) travaille avec des marques et des personnalités emblématiques pour créer des produits et des expériences (RED), afin de collecter des fonds pour le Fonds mondial, l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde en matière de santé. Parmi les partenaires de (RED), citons : Amazon, Anova Culinary, Apple, Balmain, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Buffalo Games, Claro, eos, Girl Skateboards, The Honey Pot Co., Louis Vuitton, Mavin Records, Montblanc, Primark, Salesforce, Starbucks, FIAT, Jeep , RAM, Telcel, Therabody, TRUFF, U-Mask et Vespa. Les soutiens de (RED) incluent également Merck et Roche. À ce jour, (RED) a levé près de 700 millions de dollars pour le Fonds mondial, aidant plus de 220 millions de personnes. L’argent collecté par les partenaires et les campagnes (RED) sert directement à renforcer les systèmes de santé et à soutenir les programmes de sauvetage dans les communautés les plus durement touchées par les pandémies.