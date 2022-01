Cap sur 2022 pour Zoomalia avec la construction de 9000m2 d’entrepôt et l’ouverture d’une vingtaine de magasins cette année

Fort d’une croissance fulgurante depuis son lancement, Zoomalia, ​​le spécialiste de la vente dédié aux animaux de compagnie, confirme la réussite de sa stratégie multicanal avec l’implantation de 5 nouveaux points de vente au dernier trimestre 2021 et 30 à venir en 2022. La construction d’un bâtiment de 9000m2 qui permettra d’agrandir de plus du double la surface actuelle est déjà en cours pour accompagner l’ultra dynamique développement de l’entreprise.

Multiplier par 4 la surface des locaux landais

Pour faire face à une demande client qui ne cesse de croître, Zoomalia a démarré au printemps 2021 l’agrandissement des 500m2 de bureaux existants à Saint Geours de Maremne (40). Trois nouvelles cellules de 3000m² chacune, soit un nouveau bâtiment de 9000m² qui verra le jour au 2ème semestre 2022. Une surface totale de 21 000 m², dont 18 000 de stockage (avec les locaux actuels) qui permettra d’élargir très considérablement la capacité de stockage et d’expédition des produits. La société va ainsi pouvoir exploiter à plus grande échelle son système de stockage ultra innovant permettant l’envoi de plus de 10 000 colis par jour (actuellement, il est possible de stocker 7000 palettes. Dans ces 2 nouvelles cellules c’est 10 000 de plus qui pourront être stockées).

“Depuis 10 ans, nous avons fait le pari d’offrir une très vaste gamme de produits pour tous les propriétaires d’animaux de compagnie, le tout au travers d’un service irréprochable. Pour satisfaire au mieux nos clients et leur proposer toujours autant de choix, nous avions besoin d’augmenter nos capacités. Cela passe par nos locaux pour accueillir toujours plus de produits, mais aussi par l’efficacité de nos services et de notre main d’œuvre.” explique Pierre-Adrien Thollet, PDG et fondateur de Zoomalia.

Près de 25 nouveaux magasins Zoomalia en 2022 et un objectif de 100 d’ici 2025

Initialement porté sur la vente en ligne, Zoomalia a définitivement pris le virage de l’omnicanal qui répond à :

● Un besoin client : Il s’agit de créer un service complémentaire à la vente en ligne et permettre au client d’avoir son produit immédiatement. L’enseigne a choisi de s’adapter en ouvrant des magasins physiques qui permettent de voir le produit, de l’essayer sur son animal directement, ou encore de demander conseils aux vendeurs.

● Notoriété : présent depuis plus de 10 ans sur le secteur, Zoomalia a séduit plus d’1 million de famille depuis ses débuts.

● Adaptation au marché : une concurrence de plus en plus rude challenge le secteur pour être encore plus différenciants

“Le e-commerce est une facette de notre entreprise, et nous souhaitons développer l’humain qui entoure les magasins physiques et qui permet de répondre à une problématique client : un sentiment de proximité et de conseils. Nous souhaitons apporter notre expertise dans un premier temps en région, puis au national pour offrir à tous les Français la patte Zoomalia” déclare Pierre-Adrien Thollet.

Après l’ouverture de 5 magasins sur le dernier semestre 2021, l’entreprise prévoit l’ouverture successive de plusieurs points de vente en 2022 (40 au total).

Des recrutements en flèche pour accompagner sa croissance

Pour soutenir cette forte expansion, l’enseigne prévoit plus de 350 embauches d’ici à 2024, représentant une hausse de 200%, pour atteindre les 500 employés. Ce sont plus de 25 millions d’euros qui sont investis sur 4 ans afin de réaliser l’ensemble des développements prévus.

Un marché en pleine forme qui promet de belles perspectives

● Au niveau mondial, le marché des animaux domestiques est estimé à +100Mds€ en 2020, et devrait atteindre 150Mds€.

● La France se place au 3ème rang et pour cause : Près de 75 millions d’animaux de compagnie vivent dans l’hexagone, soit plus que la population humaine.

● 5 milliards d’euros de dépenses sont enregistrées chaque année sur ce secteur.