ETS Global lutte contre la fraude au CPF

ETS Global, filiale d’ETS, annonce son engagement sans faille dans la lutte contre la fraude et la mauvaise utilisation des fonds publics liés au financement du Compte Personnel de Formation.

Le secteur de la formation professionnelle traverse une période de turbulences. Les fonds CPF sont l’objet de fraudes qui décrédibilisent l’ensemble de l’écosystème. En effet, depuis la création, en 2019, de l’application « moncompteformation », les démarchages et les arnaques s’envolent. SMS, appels téléphoniques, emails… tous les moyens sont bons pour inscrire les usagers à des formations. Entre 2020 et 2021, près de 5 000 signalements de fraudes via de faux formateurs ont été remontés aux services de l’administration. D’après la caisse des dépôts, ces fraudes représentent à ce jour 16 millions d’euros détournés, parfois par de vrais organismes de formation1.

En tant que membre des Acteurs de la Compétence2 (anciennement FFP) et Présidente de la Commission des Certificateurs3, Laurence Carlinet, Directrice Exécutif France & Nouveaux Partenariats d’ETS Global, annonce : « Nous sommes engagés depuis longtemps auprès de ces organismes. Notre soutien vise à favoriser l’accès à la formation, à accompagner les transformations de la filière. Face à la recrudescence des arnaques et fraudes à la formation, une marque reconnue et légitime comme la nôtre se devait de réagir. La qualité et la transparence sont nos meilleurs atouts pour soutenir le développement des compétences de nos concitoyens. ETS Global applique donc la Charte de Déontologie4 publiée par les Acteurs de la Compétence. Mais nous souhaitons aller encore plus loin. Nous allons renforcer les critères de validation de nos futurs clients organismes de formation grâce à une vérification plus stricte de leur conformité aux critères de la charte et leur habilité à utiliser les fonds publics (CPF) ».

À propos d’ETS Global

ETS Global, filiale détenue à 100 % par ETS, est la branche internationale d’ETS qui apporte une expertise auprès des pouvoirs publics et des communautés professionnelles et éducatives partout dans le monde.

Chez ETS Global B.V., nous apportons notre expertise aux communautés éducatives et professionnelles du monde entier, y compris les entreprises, écoles de langues, institutions académiques et pouvoirs publics. ETS Global est présent dans 80 pays à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, où elle offre une gamme de produits, de services et de solutions d’apprentissage, mais également des évaluations standardisées, des formations et des conseils. https://www.etsglobal.org/fr/fr