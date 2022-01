Loxam renouvelle sa confiance à GTT pour son SD-WAN managé haute disponibilité

Le contrat concerne plus de 115 sites européens de Loxam

GTT Communications, Inc., leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce le renouvellement de sa solution de sécurité réseau et de SD-WAN managé chez Loxam, leader de la location de matériel en Europe. Le contrat concerne plus de 115 sites européens de Loxam en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse.

Loxam est un leader de la location de matériels et d’outils pour le bâtiment et les travaux publics présent dans plus de 30 pays. Le SD-WAN managé de GTT connecte les différents sites de Loxam aux applications critiques de l’entreprise pour gérer la location de matériel, les paiements et les espaces de travail numériques. GTT fournit des firewalls managés et des liens redondés DIA et MPLS pour chaque agence. Cette double connectivité, combinée au routage du trafic par le SD-WAN, crée une configuration hautement résiliente qui répond aux exigences de disponibilité du réseau de Loxam.

“Chez Loxam, nous opérons la transformation digitale de nos processus internes d’approvisionnement et modifions notre réseau dans le but d’améliorer en permanence notre accès aux données en temps réel,” explique Jean-Luc Sanchez, CTO de Loxam. “GTT a démontré son statut de partenaire de confiance tout au long de son accompagnement sur notre SD-WAN, en répondant à nos besoins au fur et à mesure. GTT apporte un bon complément de nos propres compétences et son équipe a prouvé son engagement pour nous aider à atteindre nos objectifs métiers.”

“Une connectivité hautement disponible n’a jamais été aussi cruciale dans le monde des services pour opérer la transformation digitale des entreprises,” déclare Tom Homer, President, Europe Division, GTT. “Nous sommes fiers de poursuivre notre accompagnement de Loxam avec notre expertise du SD-WAN managé alors que notre client poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de transformation digitale pour apporter l’excellence dans le marché de la location de matériel.”

A propos de GTT

GTT fournit une connectivité mondiale et sécurisée qui améliore la performance du réseau et l’agilité des collaborateurs, des sites, des applications et des clouds. Opérateur d’un réseau Internet mondial Tier 1, GTT propose une suite complète de solutions réseau dans le cloud, y compris en infogérance. Des milliers d’entreprises sont clientes de son portefeuille de solutions comprenant du SD-WAN et d’autres services WAN, Internet, Sécurité et VoIP. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce à l’engagement de ses équipes pour une excellence opérationnelle. Pour plus d’information sur GTT, veuillez consulter le site gtt.net.

A propos de Loxam

Numéro 1 en Europe et numéro 4 mondial, LOXAM est le leader de la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2020, 1 150 agences et 11 050 collaborateurs, le groupe LOXAM est présent dans 30 pays et possède le plus grand parc de matériel du marché, avec plus de 650 000 machines qui lui permettent d’anticiper, de supporter et de répondre à la demande grandissante des entreprises qui désirent externaliser l’acquisition, la gestion et la maintenance de leurs équipements.

