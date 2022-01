Syfadis et Domoscio annoncent la signature d’un partenariat stratégique en vue de l’intégration des produits Domoscio aux solutions Syfadis

Une expérience d’Adaptive Learning inédite, intégrée aux solutions Syfadis

Syfadis, éditeur de logiciels expert de la formation et du développement des compétences, annonce un partenariat stratégique avec Domoscio, éditeur de solutions combinant les sciences cognitives, le Smart Data et l’Intelligence Artificielle au service du développement et du maintien des compétences. Cette alliance a pour but de permettre aux clients de Syfadis de massifier l’individualisation de la formation.

La puissance des solutions Syfadis couplée à l’innovation des produits Domoscio

L’évidente complémentarité des solutions est à l’origine du partenariat signé par Laurent Delaporte, Président de Syfadis et Benoit Praly, Président de Domoscio. Partis d’un constat identique – pour être efficace, un enseignement doit être le plus personnalisé possible – et d’un objectif client commun – être en capacité d’offrir à chaque apprenant un parcours optimal permet de maximiser les chances de réussite, anticiper les décrochages, optimiser le temps de formation et donc les coûts – l’intégration des produits Domoscio aux solutions Syfadis offre une complémentarité logicielle novatrice sur le marché. Propos confirmés par Laurent Delaporte : « Combiner les solutions Domoscio et Syfadis c’est offrir la plus incroyable des expériences aux apprenants et permettre aux entreprises d’améliorer la performance de leurs collaborateurs tout en diminuant le temps de formation. »

Outils d’ingénierie pédagogique basés sur la Data et l’IA, les solutions Domoscio permettent de déployer des parcours en adaptive learning. Au sein des solutions Syfadis, le parcours de l’apprenant sera ainsi construit à travers des recommandations d’actions de formations adaptées aux niveaux et objectifs de chaque collaborateur. Une fois les recommandations suivies, l’algorithme repositionnera l’apprenant afin de mesurer sa montée en compétences et, si nécessaire, lui proposera de nouvelles actions de formation.

Un partenariat porteur, pour deux acteurs majeurs du secteur de la formation

Ce partenariat va ainsi permettre aux clients de Syfadis de massifier l’individualisation de la formation pour maintenir les compétences de leurs collaborateurs et leur permettre d’en acquérir plus rapidement de nouvelles.

Pour Domoscio, ce partenariat est l’opportunité de multiplier le déploiement de ses solutions sur des plateformes utilisées par plus de 3,5 millions d’apprenants. « Nous sommes fiers de proposer une solution de formation améliorée et individualisée en partenariat avec l’acteur clé du marché qu’est Syfadis. » ajoute Benoit Praly.

Les clients de Syfadis peuvent d’ores et déjà bénéficier des moteurs de recommandations de Domoscio au sein de leurs plateformes Syfadis.

À propos de Syfadis

Syfadis est un éditeur de solutions français, expert de la formation et du développement des compétences. Leader dans plusieurs grands secteurs d’activité et fort de 3,5 millions d’apprenants, l’innovation est le maître-mot qui guide l’entreprise depuis plus de 20 ans.

L’expertise de ses équipes lui permet de concevoir des solutions structurantes et innovantes pour répondre aux enjeux majeurs de ses clients.

Implantée au sein de grands comptes en France et à l’international (plus de 100 clients), Syfadis confirme année après année sa position d’acteur clé dans l’univers des logiciels de formation.

En savoir plus sur Syfadis : https://www.syfadis.fr/

À propos de Domoscio

Domoscio est une Edtech/HRtech combinant les sciences cognitives, le Smart Data et l’Intelligence Artificielle au service du développement et du maintien des compétences. La solution Domoscio s’adresse aux acteurs de l’apprentissage tout au long de la vie, de l’enseignement primaire jusqu’à la formation en Entreprise.

Domoscio édite les produits Hub et Lock, qui s’intègrent dans un dispositif de formation existant afin de mettre en œuvre une stratégie basée sur l’analyse de la donnée, d’individualiser les expériences de formation et d’optimiser l’acquisition et l’ancrage des compétences clés.

En savoir plus sur Domoscio : https://domoscio.com/fr/