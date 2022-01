Philippe Picouet est nommé Directeur de la formation et de la vie scolaire d’IMT Atlantique

Nommé le 1er janvier, Philippe Picouet succède à Lionel Luquin à la Direction de la formation et de la vie scolaire (DFVS) d’IMT Atlantique, dont il occupait la Direction déléguée depuis 2017. Philippe Picouet et son équipe ont notamment pour objectif de placer les questions liées au développement durable, au dérèglement climatique et à la responsabilité sociétale au cœur de la formation des ingénieurs et de la vie sur le campus.

Entré à IMT Atlantique en 1998 en tant qu’enseignant-chercheur, Philippe Picouet a rejoint la DFVS en 2017, au titre de responsable de la formation d’Ingénieur généraliste IMT Atlantique, puis de Directeur délégué auprès de Lionel Luquin, nommé Directeur d’IMT Mines Albi au 1er janvier. Il apporte sa parfaite connaissance du fonctionnement de l’école, des formations, des campus et des équipes pédagogiques et poursuivra le travail de fond engagé par la DFVS. IMT Atlantique entend depuis toujours former des ingénieurs citoyens et responsables, capables de se construire, de s’adapter et d’anticiper les transitions pour répondre aux besoins de la société et des entreprises. Philippe Picouet devra élaborer et proposer les orientations stratégiques des formations, piloter le recrutement, accompagner les apprentissages, les étudiants et les enseignants.

Un parcours de plus de vingt ans au sein d’IMT Atlantique

Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des télécommunications Paris, titulaire d’un diplôme d’Études approfondies à l’Université de Versailles Saint-Quentin et d’un doctorat, spécialité « Informatique et Réseaux » soutenu à l’ENST Paris, Philippe Picouet a débuté sa carrière professionnelle en 1991 en tant qu’ingénieur R&D chez Graphael, une start-up issue de l’Université Technologique de Compiègne. Il s’est ensuite rapidement dirigé vers l’enseignement et la recherche. D’abord au sein d’ENST Paris, puis à partir de 1998 à Telecom Bretagne et IMT Atlantique où il a successivement été maître de conférence au département LUSSI (Logique des usages, des sciences sociales et de l’information), responsable de la filière Ingénierie des Services et des Affaires et responsable du domaine de formation informatique avant d’intégrer la Direction de la formation et de la vie scolaire.