E comme sans Emissions : Opel se concentre sur l’électrification

A l’aube de la nouvelle année, Opel continue de déployer à marche forcée son offensive d’électrification. Onze modèles Opel seront électrifiés d’ici la mi-2022, dont l’ensemble de la gamme de véhicules utilitaires légers (VUL) d’Opel. Sur la voie d’une flotte sans émissions, certains modèles seront exclusivement proposés en versions 100% électriques dès cette année. Les clients peuvent d’ores et déjà commander les Opel Combo Life, Vivaro Combi et Zafira Life exclusivement en propulsion électrique.

« Il n’y a pas d’alternative à l’électrification. A l’avenir, Opel renforcera son potentiel d’attractivité en proposant d’autres innovations respectueuses de l’environnement. Voici la preuve que le changement sera rapide : dès 2024, nous proposerons une version électrifiée de chaque modèle Opel, sans exception. En d’autres termes, les successeurs du Crossland et de l’Insignia seront eux aussi électrifiés. Notre objectif ne souffre pas de compromis : à partir de 2028, nous vendrons exclusivement en Europe des véhicules 100% électriques, » a déclaré le CEO d’Opel, Uwe Hochgeschurtz.

Dans les mois à venir, la nouvelle génération de l’Opel Astra sera le pilier de l’offensive d’électrification de la marque de Rüsselsheim. Après avoir été présentée en première mondiale au mois de septembre 2021, la nouvelle Astra cinq portes arrivera chez les clients au printemps, et sera disponible dès le départ en hybride rechargeable. En 2023, l’Astra-e, version 100% électrique, viendra compléter la gamme. L’offre de véhicules sans émissions portant le Blitz s’étend déjà de l’Opel Rocks-e, quadricycle à moteur, au fourgon lourd Opel Movano-e.

L’Opel Combo-e Life et l’Opel Zafira-e Life connaissent déjà un grand succès sur le marché. Les deux vans sont propulsés par un moteur électrique de 100 kW/136 ch. Avec sa batterie lithium-ion de 50 kWh, le Combo-e-Life dispose d’une autonomie atteignant 280 kilomètres selon la norme WLTP1, en fonction du profil du parcours, de la température extérieure et de l’utilisation. En cas de besoin, il ne faut que quelque 30 minutes pour que la batterie retrouve 80% de son niveau de charge sur une borne publique à courant continu.

Sur l’Opel Zafira-e Life, le client peut choisir entre une batterie lithium-ion de 50 kWh (autonomie de 230 kilomètres en WLTP1) et une batterie de 75 kWh pour une autonomie atteignant 330 kilomètres en WLTP1. Le Zafira-e Life est disponible en trois longueurs et peut accueillir jusqu’à neuf personnes.

Outre les modèles hybrides rechargeables et les modèles 100% électriques, Opel peut également proposer dès à présent un véhicule électrique à pile à combustible rechargeable. Le Vivaro-e HYDROGEN est basé sur l’Opel Vivaro-e électrique à batterie existant, fourgon qui a été nommé « International Van of the Year 2021 ». Le nouveau venu dispose d’un moteur à pile à combustible combiné à une batterie rechargeable. Avec le plein d’hydrogène dans ses réservoirs, l’autonomie dépasse 400 kilomètres (WLTP1). Le premier Opel Vivaro-e HYDROGEN sorti des chaînes commencera sa carrière de fourgon sans émissions dans la flotte du fabricant allemand d’appareils ménagers haut de gamme, Miele.

Cependant, Opel ne s’avance pas sur la voie d’un avenir neutre en CO 2 en comptant seulement sur ses modèles et ses types de propulsion. La firme travaille dès à présent à cet objectif sur plusieurs sites. Cette année, Opel et Stellantis font avancer le projet de construction d’une gigafactory de batteries à Kaiserslautern. Et à Rüsselsheim, le projet de transformation du siège d’Opel en campus vert, qui sera le futur siège allemand de Stellantis, prend forme.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (EC) n° 715/2007, R (EU) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier dans les conditions de la vie quotidienne et dépend de différents facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques du parcours, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.