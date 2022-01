Leonard présente les 44 start-up qui intègrent son incubateur en 2022

Une majorité des solutions innovantes sélectionnées s’attaque aux grands enjeux environnementaux de la transformation des villes et des infrastructures.

Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation du groupe VINCI, présente les 44 start-up, entreprises innovantes et équipes de collaborateurs de VINCI retenus pour rejoindre ses quatre programmes d’accélération et d’accompagnement en 2022.

Ces projets proposent autant de solutions nouvelles pour réussir la transition environnementale et améliorer la sécurité, la productivité et la compétitivité des métiers de la construction, des mobilités, de l’immobilier et de l’énergie. Leur accompagnement par Leonard commence dès le mois de janvier 2022.

Julien Villalongue, directeur de Leonard : « Nous sommes convaincus que les technologies sont l’un des leviers nécessaires de la transformation des métiers de la construction, des mobilités, de l’immobilier et de l’énergie. La construction tech (Contech) doit en particulier nous permettre de construire moins cher, plus durable et plus sûr. Les 44 projets entrepreneuriaux accompagnés par Leonard en 2022 font plus généralement écho à l’engagement renforcé de tous les métiers de VINCI en faveur de la transformation environnementale qui apparaît une nouvelle fois comme le principal levier de diffusion de l’innovation au sein de nos activités. »