NISSAN PRESENTERA DEUX CONCEPTS CARAVAN AU TOKYO AUTO SALON

En plus de la présentation du tout nouveau crossover 100% électrique Ariya, de la Nissan Z GT500 de compétition et d’autres produits iconiques au marché japonais, Nissan dévoilera au Tokyo Auto Salon 2022 deux concepts basés sur son fourgon polyvalent NV350 dédié au marché nippon.

Le Nissan NV350 Caravan, véhicule utilitaire vendu à plus de 10 000 exemplaires par an au Japon et très apprécié par les professionnels, se voit transformé en chalet de montagne mobile et en chambre d’hôtel cosy. Grâce à leur adaptation à chaque marché et aux besoins spécifiques des clients, Nissan vend environ 1 million d’utilitaires par an dans le monde.

Le concept Nissan Caravan Mountain Base

Basé sur le nouveau Nissan Caravan NV350 du marché japonais, ce nouveau concept se prête parfaitement à l’aventure en extérieur avec des panneaux de bois extérieurs lui donnant l’apparence d’un chalet de montagne roulant. Ce fourgon, entièrement connecté, est équipé d’un panneau solaire principal monté sur son toit accompagné d’autres panneaux recouvrant ses flancs et remplaçant les fenêtres classiques. A l’intérieur, les équipements de confort incluent un espace de travail, une kitchenette et une cheminée numérique le tout orné de panneaux en bois laissant encore une fois l’impression d’être dans un chalet de montagne, une apparence renforcée par des pneus tout-terrain pour vivre pleinement votre aventure.

Le concept Nissan Caravan Myroom

Conçu pour être un endroit relaxant à partager en famille ou entre amis, le concept Nissan Caravan Myroom représente un NV350 aménagé avec un intérieur inspirant le confort et la convivialité, parfait pour une escapade d’un week-end, un brunch ou un repos après un long voyage. Les occupants peuvent profiter de l’habitacle équipé d’un canapé, des étagères, des armoires et même un lounge. Pour avoir le maximum de confort après une longue journée pleine d’aventures, le fourgon est doté d’un grand lit double donnant sur les portes coulissantes du véhicule afin de profiter de la vue des paysages lors de vos voyages.

La nouvelle gamme européenne des véhicules utilitaires de Nissan compte désormais sur le Townstar, le Primastar et l’Interstar. Toujours fabriquée en France et couverte par une garantie de 5 ans ou 160 000 km, cette gamme a dévoilé récemment les tarifs du Townstar dans sa version thermique en attendant l’arrivée prochaine de la version 100% électrique.