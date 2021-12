NISSAN NOTE NISMO EST AU TOKYO AUTO SALON 2022

Nissan participe du 14 au 16 janvier, au Tokyo Auto Salon 2022 avec ses modèles les plus remarquables. Parmi ceux-ci, la version survitaminée Nismo (pour Nissan Motorsport) de la citadine NOTE, tout juste élue voiture de l’année au Japon

La citadine Nissan Note, récemment élue voiture de l’année 2022 au Japon et uniquement réservée au marché de l’Archipel, accueille une nouvelle version au sein de sa gamme : la Nissan Note Aura NISMO. Celle-ci incarne l’esprit de la Note Aura, la version haut de gamme de la citadine, mêlé à celui du label hautes-performances NISMO. Le tout, exclusivement propulsée par la motorisation électrifiée e-Power, innovation exclusive à la marque.

Elle reprend les éléments de design exclusifs NISMO, le label compétition et hautes performances de Nissan. Et techniquement, elle bénéficie d’un système de suspensions revu et d’une rigidité de châssis améliorée, qui lui offrent une tenue de route et une maniabilité résolument dynamiques.

Comme les autres versions de la gamme Note, elle est exclusivement dotée de la très innovante motorisation électrifiée Nissan e-POWER, un élément-clé du plan de transformation de l’entreprise Nissan NEXT.

Cette motorisation, lancée depuis quelques années par Nissan au Japon, a rencontré un succès immédiat. Aujourd’hui, plus de 500 000 véhicules Nissan en sont équipés dans l’Archipel. La technologie se compose d’un moteur électrique qui propulse le véhicule, comme sur la Nissan LEAF 100% électrique. En outre, cette motorisation comporte un bloc thermique qui sert exclusivement à produire l’électricité. Il n’est donc pas nécessaire de brancher la voiture pour la recharger. En outre, l’efficacité énergétique est largement supérieure à celle d’un véhicule hybride traditionnel, notamment lors des trajets du quotidien.

Cette technologie offre donc à la nouvelle citadine un agrément de conduite aussi plaisant que celui d’un véhicule 100% électrique, sans contrainte liée à la recharge. S’y ajoute un mode de conduite spécifique Nismo qui en accroît les performances et la réactivité, permettant de répondre aux attentes des fans de Nismo et des passionnés de sport automobile.

La technologie Nissan e-Power se trouve au cœur la stratégie d’électrification de Nissan. Elle est proposée en Asie du Sud-Est sur le crossover Nissan Kicks, au Japon sur la citadine NOTE et le grand monospace Serena, et propulse déjà plus de 500 000 véhicules de la marque. Elle arrivera en Europe en 2022 sur le crossover Qashqai, best-seller européen de Nissan.