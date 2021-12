Durabilité, savoir-faire et innovation : BMW France partenaire du groupe DUCASSE Paris

Le lien entre BMW et la gastronomie est indéniable et évident : le savoir-faire, la qualité et l’innovation sont les maîtres-mots quand il s’agit du développement et de la conception des automobiles Premium de la marque à l’hélice. C’est également la marque de fabrique des plus grandes maisons qui font la réputation de la France en matière de gastronomie, comme le groupe DUCASSE Paris.

BMW France et le groupe DUCASSE Paris associent aujourd’hui leurs forces en nouant un partenariat, avec pour ligne conductrice de nombreuses valeurs communes. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement dans le milieu de la haute gastronomie de la marque munichoise.

L’association des deux maisons sonne comme une évidence avec une préoccupation majeure commune : celle du développement durable. Pour Alain Ducasse, la nature est une source d’inspiration inépuisable : c’est elle qui dicte son rythme à la cuisine. Conscient de sa responsabilité de cuisinier dans la préservation des ressources naturelles, le chef ne travaille qu’avec des produits de saison. Le concept de « Naturalité » est une ligne de conduite. « Avant la cuisine, il y a la nature », rappelle Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde et président du groupe Alain Ducasse.

Au-delà de son engagement pour une cuisine plus responsable issue d’une agriculture naturelle ou d’une pêche durable, le groupe DUCASSE Paris, innove en 2018 en construisant le premier bateau-restaurant entièrement électrique pour 100 convives : Ducasse sur Seine amarré rive droite, au port Debilly, dans le 16e arrondissement. Véritable innovation industrielle, Ducasse sur Seine garantit une navigation silencieuse et écologique. D’une longueur de près de 40 mètres, doté de deux moteurs et propulseurs électriques de 500 chevaux, le bateau propose des croisières uniques, culturelles et gourmandes, sur la Seine, sans aucune émission. Les innovations concernent aussi la restauration et le service à bord puisque la cuisine est entièrement préparée sur le bateau, comme dans un véritable restaurant. Et elles sont aussi économiques avec un impact positif très significatif pour l’écosystème fluvial et portuaire francilien. Avec Ducasse sur Seine, les Parisiens et les visiteurs découvrent Paris et ses berges dans des conditions de confort inédites.

Ces préoccupations environnementales et durables sont également au centre des préoccupations de BMW depuis plus de 50 ans. Le récent lancement de la nouvelle BMW iX, fleuron technologique 100% électrique de la marque, en est le parfait exemple : une automobile produite dans une usine utilisant exclusivement de l’énergie renouvelable issue de sources certifiées, des moteurs électriques exempt de terres rares, des matériaux sourcés directement par BMW et répondant aux chartes sociales et environnementales les plus strictes du groupe, un usage responsable des ressources tout au long de la chaîne de valeur et la réduction de l’empreinte carbone à chaque étape du cycle de vie du produit.

Ce partenariat d’excellence permettra à BMW de faire rayonner le lien entre automobile et expériences gastronomiques sous de multiples formes, notamment à travers le programme BMW Excellence Club dédié à ses clients.