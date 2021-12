Le gypaète s’envole, les requins plongent: les gagnants et les perdants de 2021

Pour les requins et les raies, 2021 n’a pas été une bonne année. Le gypaète barbu et le lynx ibérique font en revanche partie des gagnants du règne animal, comme le montre le bilan 2021 du WWF.

Sur les 142 500 espèces de l’actuelle Liste rouge internationale, 40 000 sont désormais considérées comme menacées, à divers degrés, un record sans précédent. Vu ces nouveaux chiffres, le WWF met en garde contre une aggravation catastrophique de la disparition des espèces à l’échelle planétaire. Près d’un million d’entre elles pourraient ne pas survivre aux prochaines décennies. Heureusement, le bilan 2021 du WWF révèle aussi des gagnants dans le règne animal. Là où les humains travaillent sérieusement à protéger la nature et les espèces, des exemples positifs permettent d’espérer.

Perdants 2021

Faune des forêts du bassin méditerranéen: à une époque marquée par la crise climatique, les incendies de forêt ont atteint une nouvelle dimension en été 2021 sur tout le pourtour de la Méditerranée. La Grèce, la Turquie et l’Italie ont affronté des brasiers destructeurs, souvent criminels ou causés par la négligence. Ces tempêtes de feu détruisent rapidement des habitats importants pour les chats sauvages et les ours bruns et, plus au sud, pour les chacals, les chèvres sauvages et diverses espèces de serpents (parmi lesquelles la coronelle lisse, la couleuvre d’Esculape, la couleuvre à collier et la couleuvre tessellée).

Requins et raies: d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un tiers des requins et des raies sont menacés d’extinction. Un bilan pour le moins alarmant. La surpêche est la principale raison du recul de leurs populations. Mais leur situation précaire est aussi le fait de la perte de leurs habitats et de la crise climatique. Les requins et les raies jouent un rôle élémentaire dans les écosystèmes marins, au point que la santé d’habitats importants dépend directement de leur présence. Les requins mangent par exemple les poissons malades et faibles, régulant le nombre d’autres prédateurs, ce qui favorise la survie des espèces qui mangent, elles, les algues.

Perroquet jaco d’Afrique: une analyse des petites annonces en ligne a montré que dans plusieurs pays africains, un marché inquiétant se développait pour cet oiseau. Considéré comme «vulnérable» par l’UICN, le perroquet jaco est un animal de compagnie populaire, en raison de son intelligence et de ses talents langagiers. Les oiseaux sont aussi vendus hors du continent africain sur des portails en ligne, souvent illégalement. Mieux vaut renoncer à un tel achat pour éviter d’accroître la demande et d’encourager le commerce illégal.

Baleine franche de l’Atlantique Nord: on pourrait penser qu’un animal qui peut mesurer jusqu’à 18 mètres et peser une centaine de tonnes est invincible. Et pourtant, avec 336 individus et un recul de 8% en une année, la population de la baleine franche de l’Atlantique Nord, qui fait partie de la famille des balénidés, a atteint son point le plus bas depuis 20 ans. Un quart de cette population environ est constitué de femelles en âge de procréer. Les plus grandes menaces qui pèsent sur cette espèce sont les collisions avec des bateaux et la présence de lignes de pêche ou d’autres éléments d’équipement de pêcheurs. Si nous ne parvenons pas à éliminer ces sources de danger, la baleine franche de l’Atlantique Nord finira par disparaître.

Tigre: alors qu’en Inde, au Népal et en Russie, les populations de tigres sauvages augmentent, elles diminuent au Vietnam, au Laos et au Cambodge. La chasse illégale au moyen de pièges, encouragée par le trafic criminel et hautement lucratif d’espèces sauvages, vide les forêts de ce fier animal. Dans ces pays, on estime que près de 12 millions de pièges disséminés dans la nature sont largement responsables du fait que le tigre y est aujourd’hui considéré comme éteint.

Gagnants 2021

Lynx ibérique: en Espagne, la population du lynx ibérique a été plus que décuplée ces 20 dernières années, au point de passer de 94 lynx en 2022 à 1111 en 2020. En tout, 239 sont en âge de procréer (contre 27 en 2022), ce qui améliore nettement les chances de survie de cette espèce menacée. Malgré cela, le lynx ibérique n’est pas encore sorti d’affaire. Pour assurer sa survie à long terme, sa population doit compter 3000 à 3500 animaux, dont quelque 750 femelles en âge de procréer.

Rhinocéros indien au Népal: depuis de nombreuses années, le WWF travaille au Népal pour protéger les rhinocéros et leur habitat. Ces efforts se révèlent payants: leur population a augmenté de 16% par rapport à la dernière évaluation de 2015, passant de 645 à 752 animaux, au point d’avoir doublé depuis le premier comptage de 2005. Les effectifs de ces pachydermes unicornes ont souffert, par le passé, de la disparition de leur habitat et du braconnage destiné à les dépouiller de leur corne.

Gypaète barbu: l’année 2021 a été un succès absolu pour ce majestueux oiseau. 50 jeunes sont nés dans tout l’espace alpin, dont 44 en liberté. Six gypaètes ont vu le jour en captivité avant d’être relâchés. Désormais, plus de 300 gypaètes évoluent dans les Alpes. Le programme de réintroduction international lancé il y a plus de trente ans est donc une réussite. D’autres gypaètes vont encore être remis en liberté, afin d’accroître le pool génétique de la population alpine, relativement restreint.

Dauphins d’eau douce: en Indonésie, un projet pilote a démontré que les filets de pêche équipés de répulsifs acoustiques pouvaient contribuer à préserver les dauphins d’eau douce. Aussi appelés pingers, ces dispositifs émettent un signal sonore avertissant les mammifères aquatiques de la présence de ces pièges. L’essai réalisé avec 40 pêcheurs pendant 6 mois a montré que les dauphins les évitaient. Il s’agit là d’un succès de dernière minute: tout autour du globe, on ne compte plus que six espèces de dauphins d’eau douce, et toutes sont en danger ou en danger critique.

Crocodile du Siam: début septembre 2021, une équipe de chercheurs du WWF et du ministère cambodgien de l’Environnement a fait une découverte sensationnelle. A l’occasion d’une mission nocturne sur le terrain, elle a découvert huit jeunes crocodiles du Siam, espèce menacée d’extinction, dans le Srepok Wildlife Sanctuary, à l’est du pays. Le fait mérite d’être mentionné puisqu’il s’agit de la première reproduction avérée dans la nature de ce crocodile d’eau douce en danger critique, et ce depuis plus de dix ans.