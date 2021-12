Réforme du courtage : bienvenue à ENDYA, l’association d’autorégulation de PLANÈTE CSCA, de l’APIC et du GCAB

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du courtage d’assurances et d’opérations de banque au 1er avril 2022, nos trois organisations professionnelles ont opté pour la création d’une association commune indépendante, pour remplir les missions dévolues à l’autorégulation, fédérant ainsi l’ensemble des typologies du courtage pour agir aux côtés des professionnels.

Son identité ne laisse rien au hasard : ENDYA est la combinaison de EN pour Ensemble, DY pour Dynamique et A pour Accompagnement, et ce nom évoque également la racine grecque du mot Intermédiaire, Endia.

Le retour de l’agrément de l’ACPR est attendu d’ici fin mars 2022. Début janvier, ENDYA communiquera des informations pratiques pour que les professionnels puissent y adhérer : sa gouvernance, son offre de services et ses tarifs.

Les 40.000 professionnels entrant dans le champ de la réforme pourront, en toute simplicité et fluidité, préadhérer via un simple formulaire en ligne. ENDYA rappelle que la réforme concerne les nouveaux professionnels dès le 1er avril 2022, et les professionnels déjà établis fin 2022.

PLANETE CSCA, l’APIC et le GCAB seront présents dès début janvier pour accompagner le marché dans le déploiement de cette évolution réglementaire. Parmi les premiers temps forts, une prise de parole des fondateurs via une interview vidéo permettra de répondre aux nombreuses questions que les intermédiaires se posent, à partir du 10 janvier.

Bertrand de Surmont, Président de PLANÈTE CSCA : « Le nom de notre structure commune, ENDYA, reflète l’état d’esprit qui nous anime : réunir toutes les compétences requises par la réforme au sein d’une même structure, dont la vocation est d’être utile à ses adhérents. »

Bruno Rouleau, Président de l’APIC : « Notre association s’adresse à un public large, sans barrière à l’entrée. Cette approche nous permet de mutualiser les compétences mais aussi les coûts, car le montant de l’adhésion reste un sujet de préoccupation, notamment pour les nombreux indépendants. »

Julien Fillaud, Président du GCAB : « La création de cette structure commune, en mode agile, est la preuve qu’en alliant nos forces, nous pouvons aller plus loin. Je suis confiant pour notre association : son indépendance et sa proposition de valeur convaincront rapidement les professionnels de nous rejoindre. »