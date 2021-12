Campagne de marque cross-média « Savourez l’instant » – Villeroy & Boch célèbre le fait d’être chez-soi

Savourez l’instant : A l’occasion des fêtes de fin d’année, Villeroy & Boch lance une campagne de marque cross-média à l’échelle européenne à la télévision et en ligne, qui montre le chez-soi et la marque sous un nouveau jour : différents, jeunes, surprenants.

La campagne « Savourez l’instant » commence par un spot télévisé de 30 secondes qui sera diffusé en prime time sur les chaînes privées et publiques de la télévision allemande à partir du 22 Décembre 2021 et jusqu’á la fin de l’année. En parallèle, le spot sera diffusé dans tout l’espace germanophone ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas sur la télévision connectée (p.ex. JOYN, TVNow, Waipu.TV). En même temps, la campagne sera soutenue par des vidéos en ligne et différentes activités sur les réseaux sociaux, également du contenu supplémentaire sur les coulisses du tournage, et à retrouver sous #lovethemoment. De plus amples informations sur la campagne seront disponibles sur la page d’accueil ainsi que sur la boutique en ligne de Villeroy & Boch.

L’idée : « Savourez l’instant » n’est pas un spot publicitaire classique pour un produit, mais un spot d’image de marque qui s’adresse avant tout au mode de vie d’une cible jeune, tout en mettant en scène la marque de manière inhabituelle et différente, avec beaucoup d’humour. Charmant, divers, anti-conformiste et surprenant.

La campagne se poursuivra l’année prochaine. En 2022, elle mettra l’accent sur des collections sélectionnées et des avantages produits avec un contenu visuel supplémentaire et des formats en ligne.

Et action… pour « Savourez l’instant » – Venez voir les coulisses du tournage avec nous !