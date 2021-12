L’engagement de TotalEnergies Lubrifiants pour un conditionnement plus durable

Un an après le lancement de la gamme de lubrifiants Quartz Xtra, développée pour répondre aux besoins des moteurs dernières générations (hybrides, downsized) et permettant de réaliser des économies de carburant significatives (jusqu’à 4%¹ d’économie de carburant), TotalEnergies Lubrifiants franchit une nouvelle étape.

La Compagnie renforce son approche en matière d’économie circulaire et va encore plus loin en proposant pour la gamme Quartz Xtra des bidons en PEHD (polyéthylène haute densité) composés à 50% de matières plastiques recyclées² et 100% recyclables.

Les résines recyclées proviennent d’une unité de traitement où les déchets sont broyés, triés et transformés en granulés réutilisables. La part de matière recyclée représente ainsi 50% du nouvel emballage.

Ces bidons Quartz Xtra en PEHD peuvent être recyclés à 100 % de nombreuses fois. Les déchets sont recyclés en matières premières secondaires sans changer la structure de base du matériau. Les lubrifiants Quartz Xtra fabriqués en Europe bénéficient désormais de ce nouvel emballage pour les formats 1 et 5 litres.

Cette innovation donne un coup d’accélérateur à l’utilisation de plastiques recyclés dans les emballages de TotalEnergies et contribue ainsi à l’ambition de la Compagnie de proposer une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre.

« Nous nous attachons à proposer à nos partenaires et clients des solutions en faveur d’une économie circulaire. Ce projet démontre notre expertise technique et notre aptitude à innover, mettant ainsi nos produits au service d’une mobilité à la fois performante et durable » note Jean Parizot, Directeur Automotive de TotalEnergies Lubrifiants.

1 ACEA M111 Fuel Economy pour Quartz Ineo Xtra Dynamics 0W-20 en comparaison avec la référence de l’industrie définie par l’ACEA.

2 Plastique recyclé à partir de PCR + PIR : Matériau recyclé post-consommation + matériau recyclé post-industriel (bouchons et étiquettes non concernés).

