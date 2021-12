Citrate de Bétaïne UPSA® : votre allié digestion pour un lendemain de fête serein

Alors que près de la moitié des Français souffrent chroniquement de troubles de la digestion(1), les fêtes de fin d’année sont toujours une période riche pour notre organisme. Connu depuis 45 ans pour son action rapide sur le traitement des troubles dyspeptiques(2), Citrate de Bétaïne UPSA® est le médicament qui a toute sa place dans nos armoires à pharmacie à la veille de ces moments festifs.

Les repas de fin d’année : source d’inconfort pour notre organisme

La COVID-19 nous impose de limiter cette année encore nos interactions sociales, cependant, la gastronomie n’en reste pas moins un élément fort de notre patrimoine culturel qui sera mise à l’honneur, même en comité restreint, pour célébrer la fin d’année. Richesse des plats, apports caloriques abondants, repas rapprochés sont autant de sources d’inconfort pour notre digestion.

Citrate de Bétaïne UPSA® soulage efficacement les troubles de la digestion

Citrate de Bétaïne UPSA® agit rapidement pour soulager les digestions lentes et difficiles, ainsi que les ballonnements, en accélérant la motricité gastro-intestinale.

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 15 ans, Citrate de Bétaïne UPSA®, comprimé effervescent sans sucre arôme citron ou menthe, présente l’avantage de pouvoir être pris avant ou après un repas copieux.

Le conseil du professionnel de santé d’officine permet de s’assurer du bon usage du médicament et de la sécurité des patients(3).

Prix de vente conseillé : 4,60€

Citrate de Bétaïne UPSA® : un médicament « Fabriqué en France »

Produit en France sur le site UPSA à Agen (Lot-et-Garonne), Citrate de Bétaïne UPSA® est un médicament jouissant d’un savoir-faire industriel unique, en particulier sur les formes effervescentes, marque de fabrique d’UPSA depuis sa création.

Au travers du Citrate de Bétaïne UPSA®, et plus globalement de tous ses produits, le laboratoire UPSA se positionne comme un acteur économique responsable et attaché à son ancrage territorial historique.

1 Etude IPSOS réalisée du 25 au 26/05/2021

2 Les troubles dyspeptiques regroupent les lenteurs à la digestion et les ballonnements

3 Médicament. Pas avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 7 jours, consultez votre médecin.