Potager d’intérieur : des micro-pousses toute l’année

Happy Green Box propose un micro-potager d’intérieur pour cultiver toute l’année des micro-pousses chez soi. Les micro-pousses ont des propriétés aussi gustatives que nutritives. Elles contiennent jusqu’à 40 fois plus de vitamines que le légume mature correspondant.

Un concentré de saveurs…

La micro-pousse ne doit pas être confondue avec la graine germée qui est une racine. La micro-pousse, c’est l’étape de développement du légume où apparaissent les premières feuilles. Le “bébé légume” possède alors des propriétés gustatives et nutritives exceptionnelles. Tout le goût du légume se concentre dans ses premières feuilles. Il est optimum dans les dix premiers jours de croissance en absence d’eau pour le diluer.

… et de nutriments

Les micro-pousses sont également gorgées de nutriments. Les vitamines, minéraux, antioxydants, etc sont contenus dès le départ dans la graine et s’activent lors de la germination. Ils seront ensuite utilisés par le légume lors de son développement. Selon une étude parue en 2012 et dirigée par l’université du Maryland et le département américain de l’agriculture, la micro-pousse contient jusqu’à 40 fois plus de vitamines que le légume mature correspondant.

Depuis, des dizaines d’articles scientifiques à travers le monde ont été publiés.

Pour les amateurs de nutrition et de cuisine

La petite taille des micro-pousses permet d’en consommer des dizaines sur une tartine. On peut les utiliser comme compléments nutritionnels et ainsi il devient très facile de manger ses 5 fruits et légumes par jour. Intenses à la dégustation, elles se transforment en condiment pour relever son plat et le rendre plus savoureux. Les micro-pousses s’associent à tous types de plats chauds ou froids : pâtes, riz, pizza, burger, salade, soupe, sandwich… Couleurs et saveurs raviront pupilles et papilles.

À cultiver toute l’année en 7 jours



Les micro-pousses se cultivent directement sur le terreau et non dans l’eau comme les graines germées. Cela rend leur culture bien plus simple et moins propice aux développements de moisissures. Elles nécessitent ni soleil direct, ni lumière artificielle et fonctionnent en intérieur toute l’année. Et demandent également peu d’entretien car un arrosage quotidien et quelques astuces suffisent à les faire pousser.





Avec le kit complet et écoresponsable d’Happy Green Box



Pour découvrir ces incroyables micro-pousses, il y a la Happy Green box. C’est un micro-potager d’intérieur en bois garanti à vie contre la casse et la moisissure.



Fabriqué à la main en Normandie, la Happy Green box est livrée avec tout le nécessaire pour 49 € :

4 variétés de graines françaises BIO

Terreau spécial micro-pousses BIO

Billes d’argile

Vaporisateur

Tasseur à graines

Guide d’initiation

Financement participatif

Lancé en mai 2020, Happy Green box revendique aujourd’hui 250 clients.

Pour passer le cap de la germination, Happy Green box a lancé une campagne de financement particiaptif le 17 novembre : https://fr.ulule.com/green-box/. Elle se termine le 21 décembre avec un objectif de 100 ventes.

– 1 : Etude sur les micro-pousses réalisé par l’université du Maryland (en anglais) :

https://agnr.umd.edu/news/mighty-microgreens.

– 2 : Liste d’articles scientifiques sur les micro-pousses (en anglais) :

https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=microgreens&btnG=.