Pour les fêtes de fin d’année, la CCI Seine Estuaire se mobilise pour le commerce de proximité

Les chèques cadeaux Ambassadeurs du commerce, le meilleur moyen de consommer local

Emis par la CCI Seine Estuaire, les chèques cadeaux « Ambassadeurs du Commerce » ont pour objectifs de promouvoir l’offre commerciale du territoire et de soutenir l’économie locale. Ils sont utilisables comme moyen de paiement auprès des commerçants et prestataires de service du territoire de la CCI Seine Estuaire (du territoire de Fécamp à celui de Lisieux en passant par l’agglomération du Havre).

« Dynamiser le commerce local c’est l’affaire de tous, que l’on soit une entreprise, une collectivité ou un particulier » rappelle Yves LEFEBVRE, le Président nouvellement élu de la CCI Seine Estuaire. « Pour soutenir nos commerçants en local, tout le monde doit avoir le réflexe d’acheter des chèques cadeaux pour ses proches mais aussi pour récompenser ses collaborateurs et ses clients. C’est avant tout défendre une démarche vertueuse et durable pour l’économie du territoire et les fêtes de fin d’année s’y prêtent particulièrement ».

Bon à savoir pour les entreprises : hausse du plafond d’exonération des chèques cadeaux !

Afin de prolonger les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de relever le plafond qui permet à l’entreprise d’être exonérée de cotisation sociale, pour les chèques-cadeaux qui seront remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021. Les chèques cadeaux sont donc désormais exonérés de charges sociales dans une limite de 250€ par an et par salarié.

Les entreprises peuvent se procurer ces chèques cadeaux auprès de la CCI Seine Estuaire en appelant au 02 35 11 25 37 ou bien directement par Internet via le site web : https://lesambassadeursducommerce.fr/comment-acheter-des-cheques-cadeaux/

Les particuliers, quant à eux, peuvent se rendre dans les différents points de vente figurant également sur le site web des Ambassadeurs du commerce.

La liste des quelques 370 enseignes où dépenser ses chèques cadeaux Ambassadeurs du commerce sur le territoire est disponible ici : https://lesambassadeursducommerce.fr/ou-depenser-mes-cheques-cadeaux/

L’opération UN NOEL SHOPPING revient !

La CCI Seine Estuaire, via son réseau Les Ambassadeurs du Commerce, reconduit pour la deuxième année consécutive son opération « UN NOËL SHOPPING ».

Du 11 au 24 décembre, un grand jeu concours permettra au public de jouer et tenter de gagner des chèques cadeaux locaux. Au total, plus de 10 000 € de chèques sont mis en jeu.

Rendez-vous chez les commerçants des unions commerciales des villes suivantes pour compléter son bulletin de participation :

Le Havre (Au sein des quartiers : Centre Halles / Thiers Coty / Saint-Vincent / Notre-Dame / Saint-François / Sainte-Cécile / Docks Vauban / Centre Coty)

Gainneville

Saint-Romain-de-Colbosc

Sainte-Adresse

Octeville-sur-Mer

Saint-Pierre-en-Auge

Trouville-sur-Mer

Yport

Criquetot-L’esneval

Goderville

Gonneville-la-Mallet

Toutes les infos disponibles concernant cette opération sont disponibles ici : https://www.seine-estuaire.cci.fr/evenement/un-noel-shopping