Frédéric Oudéa est nommé Président de la Fondation de l’École polytechnique

Réuni le 7 décembre 2021, le Conseil d’administration de la Fondation de l’École polytechnique a nommé à l’unanimité Frédéric Oudéa (X 1981) Président de la Fondation de l’École polytechnique. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2022 et succèdera ainsi à Denis Ranque (X 1970) qui présidait la Fondation depuis 2014.

Le Conseil d’administration de la Fondation remercie Denis Ranque pour son action et son leadership, tout au long de son mandat, au cours duquel la 2ème Campagne de levée de fonds a été menée avec succès, pour atteindre 87,3 millions d’euros.

Ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1981) et de l’École nationale d’administration (promotion Fernand Braudel), Frédéric Oudéa est Directeur général du groupe Société Générale depuis 2008.

De 1987 à 1995, il occupe divers postes au sein de l’Administration, au Service de l’Inspection générale des Finances, au ministère de l’Économie et des Finances, à la Direction du Budget au ministère du Budget et au Cabinet du ministre du Budget et de la Communication.

En 1995, il rejoint le groupe Société Générale et prend successivement les fonctions d’adjoint au Responsable, puis Responsable du département Corporate Banking à Londres. En 1998, il devient Responsable de la supervision globale et du développement du département Actions puis il est nommé Directeur financier délégué du groupe Société Générale en mai 2002. Il devient Directeur financier en janvier 2003. En 2008, il est nommé Directeur général du Groupe. Frédéric Oudéa est également Président de la Fondation Société Générale depuis 2012.

Depuis 2018, Frédéric Oudéa est par ailleurs administrateur de Capgemini.

Il est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du Mérite.

« Je suis très heureux de prendre la présidence de la Fondation de l’École polytechnique et je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration de la confiance qu’ils m’accordent. Je me réjouis de m’engager en faveur des grands projets de l’X et de contribuer à leur développement », déclare Frédéric Oudéa (X 1981).

« Au nom de l’École polytechnique, je remercie très chaleureusement Denis Ranque pour son soutien permanent et son impact, et je suis très heureux de l’engagement de Frédéric Oudéa dont l’action permettra, j’en suis certain, de faire rayonner l’X et IP Paris en leur donnant les moyens de leurs ambitions », indique Eric Labaye (X 1980), Président de l’École polytechnique et Président de l’Institut Polytechnique de Paris.