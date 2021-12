« Détox au maximum » : Opel associe une connectivité aboutie à une utilisation intuitive dans la nouvelle Astra

« Hey Opel » : deux mots suffisent et la nouvelle Opel Astra est tout ouïe pour écouter les désirs du conducteur et des passagers. La nouvelle reconnaissance vocale naturelle profite d’une connexion sur Internet, tout comme l’ensemble de l’infodivertissement de dernière génération. Opel poursuit avec conviction sa philosophie du confort maximal grâce à un niveau de distraction réduit au minimum. « Détox au maximum » est le mot d’ordre qui réduit à néant toute forme de stress numérique. L’élément fondamental qui permet ce progrès est la remarquable planche de bord Pure Panel à la prise en main intuitive, déjà disponible dans l’Opel Mokka, le nouveau Grandland et l’Astra. Aujourd’hui, le constructeur de Rüsselsheim franchit une nouvelle étape dans le passage vers le monde numérique.

A l’avenir, les préférences personnelles pourront être enregistrées sous forme de profils. L’infodivertissement reconnaîtra le conducteur ou les passagers en identifiant leur smartphone. Différentes personnes pourront ainsi activer leurs paramètres individuels d’une simple pression sur le vaste écran. Les designers Opel ont créé des avatars pour différents personnages. Lorsque l’on met en route la navigation grâce au Pure Panel, elle va sur le champ rechercher des informations sur Internet (Connected Navigation Plus), ce qui va lui permettre de détecter les embouteillages, par exemple, au moment où ils se produisent. Les mises à jour cartographiques sont également disponibles « over the air », de sorte que la dernière version est toujours à la disposition des clients sans qu’ils aient besoin de faire quoi que ce soit. La nouvelle Astra dispose également de la dernière génération de systèmes d’assistance entièrement connectés pour encore plus de confort et de sécurité.

« Avec la nouvelle Astra, nous inaugurons ce que nous continuerons à développer sur tous les modèles à venir : des applications logicielles intelligentes dont l’utilisateur tire un maximum de bénéfices. Nous qualifions cette démarche de « Détox au maximum ». Le conducteur et les passagers ne sont pas submergés par des informations absurdes et des fonctions inutiles. Au contraire, nous proposons l’utilisation la plus facile qui puisse exister grâce à des technologies innovantes telles que la nouvelle commande vocale et la personnalisation des profils des clients, » explique Uwe Hochgeschurtz, CEO d’Opel.

Si la nouvelle Opel Astra fait le plein de systèmes embarqués innovants, elle change aussi la donne avec des solutions nouvelles en dehors de la voiture. Le premier contact du client avec la nouvelle Astra commence par une proposition qui se démarque véritablement par sa haute technologie. Sur opel.de, l’Astra peut être personnalisée dans une simulation 3D de haute qualité, puis mise sur la route dans un parcours virtuel dans la couleur souhaitée et avec les jantes préférées. Sous l’intitulé « Essayez votre Astra », Opel propose une visualisation en 3D basée sur le moteur Unreal Engine Technologies du célèbre développeur de jeux vidéo Epic Games.

Autre appui technologique : l’application « MyOpel » permet, par exemple, d’activer les durées de recharge ou la température intérieure présélectionnée pour l’Astra Hybrid à partir de son smartphone, de charger une adresse dans le système de navigation (« Send2Nav ») ou de contacter le concessionnaire pour une demande de rendez-vous pour la prochaine révision. Si le client le souhaite, l’atelier peut effectuer un diagnostic à distance, par exemple pour savoir si le véhicule est prêt pour le contrôle. De retour dans l’Astra, les téléphones portables compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto peuvent être connectés sans fil au véhicule et rechargés par induction.

Pour continuer à améliorer l’expérience client, Opel va poursuivre le développement de son IHM (Interface Homme-Machine) unique basé sur le Pure Panel totalement connecté, la désintoxication numérique et le fonctionnement intuitif. Le constructeur automobile allemand a accès aux technologies de pointe de sa société mère Stellantis. Stellantis a justement présenté des innovations avant-gardistes lors du Software Day qui s’est tenu hier.