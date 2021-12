Une borne de téléconsultation renforce le pôle de prévention santé d’UniLaSalle

Elle est opérationnelle et en phase de test depuis le mois de septembre, une borne de téléconsultation médicale MEDADOM s’est installée dans l’espace prévention-santé du campus beauvaisien d’UniLaSalle.

La prévention santé, un engagement confirmé il y a dix ans

UniLaSalle a acté il y a 10 ans d’une politique volontariste de bien-être et prévention-santé pour ses étudiants. Au-delà de la présence sur le campus d’une direction mission éducative et vie étudiante (DMVE), d’interventions régulières de professionnels de santé sur de multiples sujets (addiction, affectivité, sexisme, etc) ce dispositif en renforce la démarche.

Depuis sept ans, UniLaSalle dispose également d’un service d’écoute et d’accompagnement psychologique (SEAP) pour les étudiants, gratuit, grâce à la présence à mi-temps de deux étudiants psychologues de 5è année de l’école Psychoprat.

Une nouvelle étape vers la santé étudiante

Alors que 20% des étudiants disent ne pas avoir de médecin traitant, l’installation de la borne de téléconsultation MEDADOM prend tout son sens sur le campus de Beauvais. Disposée dans une pièce garantissant la confidentialité des échanges, la borne se trouve dans la Maison du bois, l’espace du campus dédié à la prévention santé. Une initiative qui fonctionne déjà bien, puisque sur le mois d’octobre, près de 45 consultations qui ont été réalisées.

La téléconsultation étendue pour les autres sites d‘UniLaSalle

A ce jour, seuls deux établissements d’enseignement supérieur français disposent d’une telle borne de téléconsultation. Avec l’expérience positive réalisée à Beauvais, une réflexion groupe est ouverte pour les trois autres campus (Amiens, Rennes, Rouen) d’UniLaSalle.