UC21 organise son premier voyage d’inspiration sur le thème des friches et des espaces vacants à Lille

Pour la première fois depuis sa création, le do-tank Urban Chrysalide est la puissance invitante d’un voyage d’inspiration à Lille, qui réunit les acteurs lyonnais et lillois du design urbain et de la transformation de la ville. L’objectif de cette rencontre est de mettre en commun leurs connaissances, réseaux et compétences autour du thème des friches urbaines et des espaces vacants.

Elle permettra aux invités, accueillis par Maille’Immo – premier cluster de l’innovation technologique et sociale dans le secteur l’immobilier – de découvrir ou de redécouvrir des lieux emblématiques de la transformation urbaine, qui s’imposent comme des modèles de développement inspirants. Ces rencontres sont aussi l’occasion de nouer des partenariat et de développer des synergies entre les acteurs.

A propos

Urban Chrysalide (UC21) est un do tank qui agit pour le mieux vivre en ville dans une démarche solidaire et citoyenne. Initié en 2020 par Olivia Cuir et Céline Varenne Souchon, il réunit un collectif de personnalités engagées et déterminées à agir pour trouver des solutions concrètes afin de rendre la ville plus humaine, plus solidaire et plus frugale. UC21 a pour ambition que chacun devienne acteur de la ville à son niveau, dans une démarche d’ouverture et de collaboration. Son objectif est d’impulser le changement en rapprochant des acteurs d’horizons différents – entreprises, associations, immobilier – pour améliorer le bien commun et la vie en ville, à travers des actions concrètes, dans une dynamique respectueuse, en faveur de la planète et des Hommes.

Pour y parvenir, UC21 cherche à mutualiser les énergies des différents acteurs de la ville pour faire des propositions constructives auprès des élus locaux, en alliant ambition et pragmatisme, positivisme et réalisme.