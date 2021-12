Black Friday 2021 : 450 000 euros supplémentaires pour les e-commerçants clients de Kiliba

Dernière ligne droite avant Noël qui avait rapporté 2 millions d’euros aux clients de Kiliba en 2020, grâce au marketing automation

Au lendemain du Black Friday 2021, Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome, fait les comptes : plus de 70 e-commerçants clients ont activé le scénario envoyant automatiquement un email à leurs contacts à l’occasion du Black Friday.

Le scénario Black Friday, combiné à d’autres scénarios d’envoi automatique d’emails comme la Relance après visite consistant à envoyer un email suite à la visite d’un internaute identifié sur le site, et le scénario Promotions ont généré, au total, 450 000 euros supplémentaires pour les e-commerçants clients de Kiliba sur cette journée du 26 novembre.

Installé en 10 mn, Kiliba automatise le workflow marketing

Les emails sont envoyés automatiquement, sans intervention humaine. Ils proposent aux destinataires, par exemple, les produits qu’ils sont le plus susceptible de leur plaire : les 3 produits les plus achetés ou les plus visités. La plateforme propose au total 22 scénarios à mettre en place en quelques clics.

Pour ce faire, les algorithmes de Kiliba s’imprègnent de toutes les données enregistrées dans le CMS du site e-commerce.

Les e-commerçants clients constatent un taux d’ouverture de plus de 50% au lieu de 15% en moyenne, certains frôlant même les 70%.

2 millions d’euros supplémentaires pour les e-commerçants clients de Kiliba à Noël

Tous ont désormais les yeux rivés sur Noël 2021. L’occasion de rappeler que cette période avait permis aux clients de Kiliba de comptabiliser 2 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire, grâce à l’automatisation du workflow marketing.

L’année dernière, plus d’une centaine de clients e-commerçants de Kiliba avaient activé le scénario qui consiste à envoyer deux emails au moment de Noël.

Dans le top 3 des autres scénarios ayant le plus rapporté de chiffre d’affaires en décembre 2020 chez les clients de Kiliba :

● Relance après visite

● Nouveaux Produits

● Vente croisée

A propos de Kiliba

Kilibaest une startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module de marketing automation, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/