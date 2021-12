ETS Global lance le “TOEIC® Test Level Projector” Nouvel outil de positionnement des niveaux anglais

ETS Global, filiale d’ETS, lance le TOEIC® Test Level Projector, un outil gratuit d’évaluation d’anglais en ligne, d’une durée de 15 minutes et composé de 25 questions, qui évalue les compétences de compréhension orale et fournit une estimation du niveau CECRL1.

En complément de cet outil, les utilisateurs recevront également des recommandations personnalisées selon leur profil à la fin de l’évaluation. Des recommandations qui permettront aux utilisateurs de se préparer au mieux, telles que :

des conseils et outils de préparation qui aideront à aborder en toute sérénité test TOEIC ® Listening and Reading 2 ,

Listening and Reading , une aide pour faire un choix éclairé parmi toutes les certifications en langue anglaise, notamment sur le site Mon compte formation (les tests TOEIC sont tous éligibles au CPF),

une estimation de son niveau d’anglais pour valoriser son dossier Parcoursup grâce au score TOEIC.

Disponible en France et en Europe, cet outil s’adresse à tous : du collégien au salarié, en passant par l’étudiant ou encore le demandeur d’emploi.

Pour accéder au test : LIEN

« Nous innovons sans cesse pour apporter des solutions en accord avec les attentes de nos clients et de la règlementation en cours » déclare Laurence Carlinet, Directrice Exécutif France & Nouveaux Partenariats d’ETS Global. « C’est pourquoi, nous avons développé le TOEIC® Test Level Projector. Véritable outil de positionnement, il permettra, nous en sommes convaincus, de faire un premier point sur son niveau d’anglais et de sélectionner la durée de formation la plus adéquate. La loi du 5 septembre 20183 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément changé le paysage de la formation professionnelle. Elle relie la qualité et l’efficacité d’un parcours certifiant à l’appréciation d’un niveau en amont et en aval d’une formation. Nous souhaitons donc proposer aux professionnels comme aux particuliers, un outil gratuit qui permet d’estimer en 15 minutes un niveau d’anglais avant de conseiller un cursus ou simplement de se rassurer au moment de passer le test TOEIC®.»

—-

1 Le CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

2 Rappel des niveaux des tests TOEIC : pour atteindre chaque niveau, le score minimum requis est de :

A1 : 120 points sur 990 ; A2 : 225 points ; B1 : 550 points ; B2 : 785 points ; C1 : 945 points.

3 La formation professionnelle : principes généraux : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/article/la-formation-professionnelle-principes-generaux

—

À propos d’ETS Global

ETS Global, filiale détenue à 100 % par ETS, est la branche internationale d’ETS qui apporte une expertise auprès des pouvoirs publics et des communautés professionnelles et éducatives partout dans le monde.

Chez ETS Global B.V., nous apportons notre expertise aux communautés éducatives et professionnelles du monde entier, y compris les entreprises, écoles de langues, institutions académiques et pouvoirs publics. ETS Global est présent dans 80 pays à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, où elle offre une gamme de produits, de services et de solutions d’apprentissage, mais également des évaluations standardisées, des formations et des conseils. https://www.etsglobal.org/fr/fr

À propos des tests TOEIC®

Leader de l’industrie depuis plus de 40 ans, le programme TOEIC® est la référence en matière d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel. Les tests TOEIC® sont utilisés par plus de 14 000 entreprises, organismes gouvernementaux et programmes d’apprentissage dans plus de 160 pays dans le monde. Fournissant des scores valides, fiables et équitables, les tests TOEIC® mesurent les 4 compétences linguistiques – compréhension et expression écrites et orales – et offrent une vision complète de votre maîtrise de l’anglais. Pour plus d’informations sur les tests TOEIC et les autres services fournis par le programme TOEIC, cliquez ici.