NOTE TRAFIC de l’Union des Aéroports Français – 3ème trimestre 2021

La période estivale a permis une bonne reprise du trafic dans les aéroports français : sur le troisième trimestre, le trafic des aéroports français a diminué de 43.2% par rapport à la même période en 2019. On dénombre ainsi un peu plus de 35 millions de passagers au troisième trimestre 2021, contre 62 millions en 2019 et 20 millions en 2020.

Pour 2021, le trafic a diminué de 46.0% en juillet, de 38.7% en août et de 45.2% en septembre par rapport au même mois de l’année 2019.

Ainsi, sur le cumul des neuf premiers mois de l’année 2021, les aéroports français ont accueilli 57.7 millions de passagers, contre 57.4 millions de passagers en 2020 (+0.5%) et contre 163.2 millions de passagers en 2019 (-64.6%).

Ce sont les aéroports régionaux (dont le trafic annuel est compris entre 1 et 5 millions de passagers) qui présentent, ce trimestre, la plus faible baisse de trafic (-19.8%). Les aéroports d’Outre-mer, les aéroports de proximité (dont le trafic annuel est compris entre 100 000 et 1 million de passagers) et les grands aéroports régionaux (dont le trafic annuel est supérieur à 5 millions de passagers) ont vu leur trafic diminuer de 40% environ sur la période. En revanche, la baisse est plus importante pour les plateformes parisiennes, -48.7%.

C’est encore le trafic international qui est le plus marqué par la crise du covid-19 et par les mesures de restrictions des voyages, avec une chute de 52.4% du nombre de passagers sur le troisième trimestre 2021 en comparaison avec la même période de 2019. Le trafic intérieur affiche seulement une baisse de 20.6% grâce notamment au trafic métropolitain transversal, c’est-à-dire entre les régions (-2.0%). Pour sa part, le trafic métropolitain radial (entre Paris et les régions) a diminué de 31.6%. Le faisceau métropole – Outre-mer, quant à lui, affiche une baisse de 16.2% du nombre de passagers.